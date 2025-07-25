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焦點股》台新辛特︰台新金現股回穩 辛特爆量下跌

2025/07/25 11:27

相較台新金（2887）更名第2個交易日股價強彈，台新辛特（2887I）昨開盤就爆出近12萬量持續下殺。（資料照）相較台新金（2887）更名第2個交易日股價強彈，台新辛特（2887I）昨開盤就爆出近12萬量持續下殺。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕相較台新金（2887）更名第2個交易日股價反彈，台新辛特（2887I）今開盤就爆出近12萬量持續下殺，到今早11點、跌幅1.56%，成交量破30萬張。

「台新辛特」指的是台新金發行的「辛種記名式特別股」，股票代號為 2887I；主要是為了新新併合併案，台新金控發行了辛種特別股，作為新光金控普通股的合併對價之一。也就是說，原本持有新光金普通股的股東，在合併後會依據一定的換股比例，轉換成台新金的普通股，並同時獲得部分的辛種特別股。

台新辛特到期日為3年，股利率約年利率1.665%；股息發放以現金發放，且具有「累積」特性，也就是說，如果年度盈餘不足分派，未分派或不足額的股息會累積到以後有盈餘的年度補足；辛種特別股股東在盈餘分配上具有優先權，但除了領取股利外，不得參加普通股及其他特別股的盈餘及資本公積分配。

另台新新光兩家金控合併後，股票名稱預計9月才會正式更改為台新新光金。

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