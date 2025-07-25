擴大布局國內線 立榮砸129億購19架ATR新機

立榮航空董事長林志忠。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕長榮航空旗下立榮航空今（25）日宣布斥資4.37億美元（約129億台幣），額外保留3架航機採購選擇權，向ATR購入19架ATR 72-600全新客機，立榮董事長林志忠表示，立榮航空在國內航線的市占率近60%，除了商務及觀光旅客外，更是離島鄉親回家探親及就醫的重要運輸工具，新機預計自2027年開始交付，2032年將全數引進完畢。

林志忠指出，目前立榮有14架飛機、飛航16個航點，其中，有8個航線是立榮獨飛，立榮將採取先引進飛機、然後淘汰就機的方式汰舊換新。他說，立榮航空為台灣首度引進ATR航機的航空公司，自2012年迄今已累積13年豐富的營運經驗，為了維持機隊年輕化與航機的高派遣率，進一步提升整體營運效益及市場競爭力，隨著機隊陸續汰舊換新，2029年ATR機隊將會達19架，比現今機隊多出5架，可增加航班並優化時刻，回應鄉親有高密度班機的期望，未來若遇天候不良或各縣市有大型活動時，也可提高機隊靈活調度，以因應旅客運輸需求。

請繼續往下閱讀...

今日簽約儀式由林志忠與法國Avions de Transport Régional飛機製造公司執行長Nathalie Tarnaud Laude共同簽署19架ATR 72-600全新客機的採購合約，並邀請交通部長陳世凱及ATR飛機製造公司資深副總裁暨商務長Alexis Vidal共同見證，民航局何淑萍局長等貴賓亦蒞臨現場，展現主管機關對離島與東部交通發展的高度重視與支持，陳世凱在致詞中也提到，華信也要跟上立榮航空的腳步。

ATR執行長Nathalie Tarnaud Laude表示，支持立榮航空的擴張計劃。立榮航空對於ATR的信任，是ATR飛機在塑造高效和永續的區域航空網絡中，扮演了重要角色的最佳證明。這份新訂單有力地肯定了我們的使命：打造能讓社區連結更緊密的飛機。

立榮指出，此次採購的ATR72-600客機，是目前全球最暢銷的渦輪螺旋槳客機，累積交付超過1900架，服務於200家航空公司、1300個機場及2095條航線。ATR機型擁有低維修成本和高運營效率，符合國內線集客量與頻密度的特性。新機配備PW127XT新型發動機，相較前一代提升高達3%的燃油效率，並可降低多達20%維修成本，展現出卓越的節能減碳與營運效益；在客艙設計方面，ATR72-600升級全新空調淨化系統與符合人體工學的座椅設計，為旅客帶來更舒適的飛行體驗；座位數改採72人座配置，除了維持寬敞舒適的乘坐空間，每班機可增加3%的服務能量。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法