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焦點股》鴻海：AI伺服器動能強 滾量多空交戰

2025/07/25 10:27

鴻海受惠於旗下AI伺服器業務動能強勁，備受法人青睞。（資料照）鴻海受惠於旗下AI伺服器業務動能強勁，備受法人青睞。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）受惠於旗下AI伺服器業務動能強勁，備受法人青睞，儘管美國對等關稅政策未明，今日盤中仍帶量走堅，截至上午10時14分股價暫報平盤價174元，成交量2萬4447張。

法人預期，鴻海（2317）第三季AI伺服器出貨大幅成長，GB200與GB300機架出貨將季增約300%，優於市場預期，帶動目標價上修至226元。法人指出，鴻海第二季AI伺服器收入年增60%，第三季受強勁需求與首通率提升帶動出貨成長，全年GB200/300合計出貨上看3.1萬台，其中富聯交付約1.8萬台至1.9萬台，預估2026年GB300仍維持40%至50%市占。

此外，鴻海深度參與Cordelia液冷設計，成為美系前五大CSP主要供應商，在VR200與ASIC伺服器上亦具領先優勢。法人看好其2026年將擴展至Trainium與Google ASIC伺服器量產，主權AI則視中東進展而定。整體而言，法人上調2025與2026年獲利預估各7%、5%，持續看多其在AI伺服器供應鏈的核心地位。

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