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富豪CEO驚遭6噸重大象「活活踩死」 護林員目睹慘劇救不了

2025/07/25 11:09

千萬富豪CEO康拉迪遭一頭6噸重公象突襲。示意圖。（法新資料照）千萬富豪CEO康拉迪遭一頭6噸重公象突襲。示意圖。（法新資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕南非5星級的岡瓦納私人野生動物保護區，近日發生一起動物攻擊導致死傷慘劇，該園區創辦人、千萬富豪CEO康拉迪（Francois Christiaan Conradie）試圖引導一群大象離開旅客住宿區，不料卻遭一頭6噸重公象突襲，不僅用象牙頂撞，還多次踩踏，導致康拉迪當場喪命，享年39歲。

綜合外媒報導，當地時間22日上午8點，康拉迪正引導一群野生象離開住宿區，以維護旅客與動物安全，但期間卻遭一頭6噸重的公象以象牙刺傷，還被反覆踩踏，導致護林員難以介入救援。

康拉迪現年39歲，畢業於動物學與企業管理碩士，熱衷生態保育，是該保護區的共同擁有者與執行長，也是3個孩子的父親，還擁有一家運動管理公司。

根據員工描述，康拉迪對大象和大自然有著深厚的熱情，經常外出拍攝大象。他擁有動物學、動物研究、商業和行銷的榮譽學位，被稱為「熱愛大自然的企業家」，但面對突如其來的攻擊仍措手不及，傷勢過重當場身亡。

事發的岡瓦納私人野生保護區位於西開普省莫塞爾灣附近，以「大型五霸」聞名，棲息著獅子、水牛、犀牛、豹和象群，富人通常會在這裡享受私人狩獵之旅，一間雙人房每晚要價900英鎊（約新台幣3萬5700元），且當時已經客滿。目前尚不清楚遊客是否目擊這場慘劇。

為此，岡瓦納野生動物保護區公開悼念康拉迪，並請求在這段期間給予康拉迪先生家屬空間。園區表示，目前已與當局有關部門密切合作，事件調查仍在進行。

但外媒報導，值得注意的是，這是保護區1年多來發生的第2起致命大象攻擊事件。據報導，先前1名36歲的護林員在巡邏時同樣遭象攻擊喪命。

報導認為，兩起事件可能與同一象群有關，目前當地警方與園區已啟動內部調查。

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