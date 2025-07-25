歐洲首富發聲！LVMH阿爾諾：全球領袖應避免貿易戰

歐洲首富、LVMH執行長阿爾諾（Bernard Arnault）。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕自美國總統川普（Donald Trump）放話要課高額關稅以來，歐盟正持續與美國進行談判，試圖達成貿易協議，歐洲首富、路易威登集團（LVMH）執行長阿爾諾（Bernard Arnault）近日也積極會見歐洲各國元首，呼籲歐盟與美國達成類似於日本的協議，以避免貿易戰爆發，並警告，貿易戰將對歐洲企業造成極大的損害。

《華爾街日報》報導，阿爾諾最近幾週往返歐洲各國首都之間會見了德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）、義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）等人，呼籲各國元首達成類似美日的協議。阿爾諾也與川普進行交談，尋求緩和與布魯塞爾的緊張關係。

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阿爾諾表示，自己正在盡全力推動與美國達成協議，這樣就不會陷入貿易戰，因為貿易戰將對歐洲企業造成極大的損害。與此同時，阿爾諾也在分散風險，他計劃在美國德州開設另座路易威登（Louis Vuitton）工廠，類似的行動幫助了奢侈品產業在川普首個任期期間躲過關稅。

現在，阿爾諾正面臨著更龐大的風險，路易威登集團週四（24日）公佈財報顯示，上半年集團淨利潤下滑22％，其中主要受到品牌路易威登、迪奧（Christian Dior）銷售大幅下滑的影響。

該公司目前面臨一系列的挑戰，長期以來一直是奢侈品產業成長引擎的中國經濟低迷，佔集團銷售3分之1的美國因關稅不確定性而動搖。在經歷了多年的通貨膨漲之後，一些消費者現在也開始質疑奢侈品的內在價值。

除此之外，投資人也正在審視路易威登集團的商業模式是否適合當今貿易障礙不斷上升、地緣政治不確定性日益加劇的世界。路易威登集團是1家擁有超過75個品牌的企業集團，旗下品牌從化妝品零售品牌絲芙蘭（Sephora）到頂級干邑白蘭地品牌軒尼詩（Hennessy Cognac）橫跨多個領域。自今年1月以來，LVMH的股價已下跌逾30％

阿爾諾在全球經濟開放的時代開創了這家奢侈品集團，中產階級不斷的壯大推動了長達數十年的奢侈品消費熱潮，也一度使阿爾諾登上全球首富寶座，目前仍穩居歐洲首富。

LVMH最大的兩個市場美國和中國正處於對峙狀態，歐洲和阿爾諾則夾在中間。川普要求歐企將製造業務轉移到美國，以避免關稅，這對於標榜產品是歐洲製造、採用傳統工藝的奢侈品牌來說是一項艱鉅的任務。

阿爾諾表示，雖然路易威登集團實力雄厚，足以安然度過經濟放緩的難關，但其他奢侈品公司卻將面臨風險。阿爾諾也引述巴菲特的經典名言稱，「當潮水退去時，才知道誰在裸泳」。阿爾諾直言，在經濟環境更加艱難、市場放緩的時期，就像現在這樣，LVMH往往會表現得更為強勁。不過，阿爾諾也提到，當務之急是解決與華府的貿易糾紛。

阿爾諾表示，自己「相當樂觀」的認為，布魯塞爾和華盛頓將在8月關稅最終期限來臨之前達成協議。阿爾諾透露，除了定期與川普通話之外，自己最近也與美國財政部長輩貝森特（Scott Bessent）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnik）進行了對話，並稱川普願意達成協議。

阿爾諾稱，自己認為川普願意尋求解決辦法，他給人的印象是「他非常了解情況」，但話雖如此，如同大家所知，川普想要的是結果，如果結果不如意，他會說到做到。阿爾諾和川普的關係相當深厚，兩人早在1980年代就相識，在川普於2016年首度當選美國總統時，阿爾諾便是首批前往川普大廈拜訪的商界領袖之一。

而兩人的家族之間也有聯繫，現任集團酒水業務主管的LVMH二公子亞歷山大（Alexandre Arnault）與川普的女婿庫許納（Jared Kushner）是朋友，美國第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）和迪奧執行長、LVMH長公主黛爾芬（Delphine Arnault）關係密切。

在歐洲的訪問當中，阿爾諾曾警告歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）和其他歐洲領袖，不要採取會加劇與美國貿易緊張關係的措施，並與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）通話。阿爾諾強調，歐洲不能與主要的經濟夥伴鬧翻。

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