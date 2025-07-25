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AI浪潮不是炒作？大摩：金融等「這3個產業」用最兇

2025/07/25 14:06

投資人一直關注，企業在人工智慧（AI）領域投入數十億美元的資金，是否真的帶來了回報？摩根士丹利認為答案是肯定的。（路透）投資人一直關注，企業在人工智慧（AI）領域投入數十億美元的資金，是否真的帶來了回報？摩根士丹利認為答案是肯定的。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕投資人一直關注，企業在人工智慧（AI）領域投入數十億美元的資金，是否真的帶來了回報？摩根士丹利認為答案是肯定的大摩在最新報告指出，AI的曝光度與實際採用正在明顯加速，特別是在金融業、房地產業與消費品業這3個產業上。

大摩表示，金融業在過去幾個月來，已開始受益於與 AI 相關的應用成果，其中保險業自 2025 年 1 月以來，採用AI的比例從 48% 上升至 71%；金融服務業的採用AI的比例也從 66% 增至 73%。

大摩在 2025 年 7 月的「AI 採用者調查報告」（AI Adopter Survey）中指出：「在我們針對 400 家將生成式 AI 技術導入產品或服務的企業，所進行的專屬調查中，發現金融業在成本控制與營收成長2個方面，都展現出最具潛力的短期機會。」金融業者目前正大舉投資於 AI 技術，目的是自動化客服流程，以及提升風險管理與法遵效率。

除了金融業，房地產與消費品產業的 AI 採用速度，也出現了較大幅度的成長。

摩根士丹利指出，將近 30% 的耐久性消費品與服飾企業，提高了對 AI 技術的參與程度；其中約有 10% 的公司，其 AI 應用程度顯著增加，表示 AI 技術已成為這些公司核心投資邏輯中的關鍵元素。

整體而言，在耐久性消費品與服飾產業中，被摩根士丹利認定為「AI 採用者」的公司比例，已經從年初的 20% 上升至 44%。而在該產業中，AI 的應用大多聚焦於供應鏈優化，例如目標百貨（Target）和沃爾瑪（Walmart）等大型零售商，已運用 AI 技術改善庫存管理。

房地產領域的採用情況亦不容忽視。有32% 的不動產投資信託（REIT）企業對 AI 的曝險程度，已高於今年1月時的狀態，摩根士丹利美國 REIT 與商用地產研究主管坎登（Ron Kamdem）表示，商用地產與 REIT 領域中，涵蓋約 52.5 萬個職位，其中約有 37% 的工作具有自動化潛力。租賃服務、物業管理與風險控制等領域都可以透過 AI 提升效率，當中最顯著的效益，預計會來自房地產經紀業與地產服務業。

摩根士丹利進一步指出，在財測修正方面，導入 AI 的企業表現明顯優於尚未採用者。大摩分析師指出：「我們觀察到，AI 對企業營運構成實質影響，這一點已可從股價相對表現與財測調升情況中，清楚看出 Alpha（超額報酬）的存在。」

展望未來，成功導入 AI 技術的企業，和尚未跟進企業之間的差距，預料將持續擴大。摩根士丹利表示，隨著股市受企業財測調升帶動而持續走高，擁有高定價能力且積極擁抱 AI 的企業正成為領漲主力；而受到 AI 顛覆影響的公司，則面臨財測遭下修的壓力。

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