鄉林中國投資打包出售 謝金河按讚同鄉：是好的開始

鄉林在中國房地產市場虧損，昨日公告出售青島子公司的不動產，鄉林建設董事長賴正鎰並指，未來青島「涵碧樓」酒店建物也計劃出售。財訊傳媒董事長謝金河指出，「賴正鎰做出改變，我覺得是好的開始」。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕鄉林在中國房地產市場虧損，昨日公告出售青島子公司的不動產，鄉林建設董事長賴正鎰並指，未來青島「涵碧樓」酒店建物也計劃出售。財訊傳媒董事長謝金河指出，他認為「也許這是鄉林改變的第一步」，並強調「賴正鎰做出改變，我覺得是好的開始」。

謝金河在臉書發文指出，昨天最醒目的新聞，除了是大罷免造勢活動，受到最多討論的是鄉林集團決定把在中國投資的鼎林集團打包出售，等於退出中國市場，對此他認為「也許這是鄉林改變的第一步」。

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謝金河表示，鄉林過去在中國的投資遍佈青島、重慶、南京、成都，以飯店的為軸心向外擴張，在中國全力推案。不過在中國房地產火熱的時代，鄉林並沒有賺到錢，反而是在台灣的財務報表上，每年都揭露在中國有10億上下的虧損。

謝金河提到，前些時候他去台中的中菁會演講，提到台商在中國出現愈來愈大的虧損，特別提到鄉林，當時會場一陣騷動，他細看發現，賴正鎰董事長也在台下。後來他們交換一下意見，他提出鄉林集團為什麼每年都虧損10億上下？賴正鎰則回應說這是飯店的折舊攤提。他建議賴正鎰可以仿效潘思亮的晶華酒店模式，以輕資產，售後回租的型態經營，減緩財務報表的壓力，否則財報不好看，股價很難提振。

謝金河說，鄉林建設在金融海嘯前，股價一度到124元，這些年都在面額附近，這些年，鄉林沒有配過現金股息，只有2017年盈餘配股0.5元，18年配0.1元。台灣大多數的建設公司在20年以來的推案都賺翻，像鄭欽天的興富發，祝文宇的愛山林的爆發威力驚人。

謝金河在文末指出，鄉林建設一直以來都是賺台灣拿來賠中國，股價長期欲振乏力，這個時候，賴正鎰做出改變，我覺得是好的開始。謝金河也提到，他和賴正鎰是雲林同鄉，兩人的父親是好朋友，這幾年鄉林在雲林推鄉林雲峰，回鄉打造豪宅。謝金河也常勉勵賴正鎰，多愛台灣一些，鄉林會更好！希望賴正鎰這次的改變是正向的！

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