又給台灣答案？川普宣布「澳洲開放進口美國牛」 警告其他國家注意了

美國總統川普透過社群平台「真實社群」（Truth Social）公開宣布，澳洲同意開放美國牛肉進口。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普透過社群平台「真實社群」（Truth Social）公開宣布，澳洲同意開放美國牛肉進口，結束多年來的限制。他表示，這是美國畜牧業的重大勝利，更毫不避諱地警告那些仍然禁止美牛進口的國家。

川普先發文指出，多年來澳洲終於同意接受美國牛肉，雖然美國與澳洲是好友，但卻長期對美國牛肉設下禁令，如今美國牛肉將大量向澳洲出口，這無疑證明美國牛肉是世界上最安全、最好的。

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文章中他也警告那些那些仍然禁止美牛進口的國家，暗示美國可能將採取更強硬的立場，促使全球市場擁抱美牛。

川普將這項進展視為美國畜牧業的重大里程碑。他提到，今天是所有辛勤工作的畜牧業者值得慶祝的一天，並表示，自己和這些業者一樣，正為此感到欣慰與自豪。

隔沒多久，川普再度發文，公開美澳雙方歷史性開放牛肉市場的決定聲明。聲明指出，澳洲開放美國牛肉，代表著美澳貿易關係的重要時刻，也是美國畜牧業的歷史性勝利。

聲明中，美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）表示，幾十年來，澳洲隊美國牛肉設置了不合理的壁壘，阻礙了美國市場的進入，澳洲開放的決定代表著降低貿易壁壘、確保美國農民和牧場主市場進入方面的1個重要里程碑。

川普正在採取一些果斷的行動，打擊那些不公平貿易行為。美國農業部長羅林斯（Brooke Rollins）表示，幾十年來，美國農民和牧場業者生產世界上最安全、最健康的牛肉，但過去20年來，非科學的貿易壁壘，阻礙了美國牛肉銷往澳洲，真是荒謬。

他在聲明中指出：「現在將美國農民至於邊緣的日子已經一去不復返了，這再次體現了川普總統為帶領美國進入新的黃金時代，隨著市場的允許，美國農業將走在這一條輝煌路程上。」

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