黃金又跌了 原因揭曉

週四（24日）黃金再度下跌。（歐新資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球貿易緊張趨緩，打擊了避險資產的需求，週四（24日）黃金再度下跌。

紐約黃金期貨下跌0.7%，報每盎司3373.5美元；黃金現貨價下跌0.5%，報每盎司3370.69元。

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《路透》報導，道富投資管理公司的道許（Aakash Doshi）說，美國與日本達成貿易協議之後，市場對這類協議日漸樂觀，歐盟可能是下1個，此外，上漲的股市和低波動性抑制了黃金的上漲動能。

美國和歐盟正朝潛在貿易協議推進，包括歐盟貨物的15%關稅和一些零關稅項目。

美國總統川普周四突然宣布造訪聯準會（Fed）總部，讓政策展望面臨一些不確定性。川普再次施壓Fed降息，但並未威脅要Fed主席鮑爾下台。道許說：「任何對Fed獨立性的潛在干預，都會在中長期支撐黃金。」

Fed即將在7月29至30日召開利率決策會議，市場普遍預期將按兵不動，但押注9月可能降息。

經濟數據方面，美國上周初領失業救濟金人數意外下滑，代表就業市場持續穩定，儘管雇主對聘僱的遲疑，讓失業者仍難以找到工作。

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