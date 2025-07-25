右翼民粹主義崛起 恐撼動日本長期避風港地位

右翼民粹主義崛起，恐撼動日本長期以來的避風港地位。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕自從二戰以來，日本贏得了全球投資人避風港的美譽，這種主要歸功於該國最大黨派所主導，以共識為導向的政治體系，然而，現在這個中心正在瓦解，隨著右翼民粹主義興起，將挑戰過去幾十年來日本許多的真理，並可能撼動日本在國際市場的地位。

《彭博》報導，日本參議院20日舉行大選，執政黨自民黨慘敗，未能取得過半席次，多個小黨竄出，其中1個在野黨「參政黨」喊出「日本優先」，意外成為熱門話題，為大選注入一股強勁的右翼民粹主義。參政黨主張「日本優先」，反對全球化並呼籲限制外國勞工，反對同性婚姻等政策，並做出了支出承諾，這讓那些已經對於全球放鬆財政管理感到不安的投資人更加地擔憂。

請繼續往下閱讀...

儘管參政黨成立至今僅5年，仍是規模相對小的政黨，但自民黨自1955年成立以來，首次在兩院均未獲得多數席次的情況下，組件聯合政府，使得自民黨內部開始出現聲浪，要求自民黨總裁、日本首相石破茂（Shigeru Ishiba）下台，這股極右風也逐漸吹進自民黨內部。

在這次選舉中落選的自民黨員佐藤正久（Masahisa Sato）表示，自民黨需要採取更強硬的民族主義立場，降低食品和汽油等必需品的價格，才能在政治上保持主導地位。過去30年，日本人民生活沒有太大改善，責任就在於自民黨，為了引導自民黨回歸保守主義，避免走向過度的自由主義，需要一名保守派領袖。

另名同樣在週末的選舉中落選的自民黨籍前眾議員杉田水脈（Mio Sugita）則提到，自民黨應該採取更積極的財政刺激措施，來贏得選民，參政黨等其他政黨已經提出了這一點，但這些想法最初是自民黨內部的積極派人士所提出，仍有許多議員可以推動這一進程。

分裂的政治局勢，加上幾乎所有政黨都呼籲減稅或增加支出，這令投資人感到擔憂，擔心日本作為全球負債最多的發達國家之一，要如何承受打開財政閘門的負擔。日本10年期公債殖利率本週躍升至2008年以來最高水位，而40年期公債拍賣的需求則創下2011年以來最低。

這些現況都表明，過去經常被視為全球經濟風暴避風港的日本，正在面臨一段罕見的政治動盪時期，而且未來幾個月恐怕只會更加動盪。

日本最大券商之一的瑞穗證券（Mizuho Securities）首席策略師大森翔央輝（Shoki Omori）表示，對於習慣了日本漸進式政策的海外投資人而言，這種言論就像是突如其來的火山震動，低估這裡的風險，以及其對於市場的影響相當危險。

日本的經濟問題根源可以回溯至1980年代末期，當時日本從可以挑戰美國經濟霸主的地位，轉而出現全球最大規模之一的資產泡沫破裂，隨後幾十年進入長期停滯。相較於1989年代的高點，日經指數跌了約80％。

日本1.25億人口的生活水準與1990年代初期幾乎持平，反觀全球其他地區卻變得更加富有。在日圓大幅貶值的情況下，現在日本已被視為一個物美價廉的旅遊目的地，大量遊客湧入日本各地，這也讓日本當地居民感到不安。

與此同時，日本終於戰勝了長年困擾著經濟的通貨緊縮，物價開始回升，這促使日本央行（BOJ，日銀）在去年結束了負利率政策。隨著美國對日本加徵關稅，不習慣物價快速成長的日本民眾突然發現，他們的薪資成長已經要跟不上生活成本的上漲，這也為參議院選舉中民粹主義的興起埋下伏筆。

投資人也開始感到不安，與多數已開發國家一樣，日本也面臨長期借貸成本上升的局面，投資人擔心，政府的支出計劃會加劇本來就已經沉重的國家債務負擔。在過去2個月中，日本長期債殖利率2度飆至歷史最高水位，策略師指出，消費稅可能下調是推動30年期公債殖利率突破3％、10年期債殖利率升至2008年以來最高水準的原因。

First Eagle Investments投資組合經理艾皮奧 （Idanna Appio）表示，日本執政黨和在野黨最近的聲明都表明，為了因應選舉情勢，將進一步放鬆財政政策。如果不加以控制，這種轉變最終可能會削弱人們對於日本避風港地位的信心。

石破茂和自民黨目前並沒有太多好的方案來協助日本擺脫目前的困境。對於匯率和通膨而言，教科書市的解決方案是敦促日銀加速升息步調，但就目前而言，考量到美國川普的關稅政策可能扼殺日本經濟成長，自民黨不願鼓勵這種作法。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法