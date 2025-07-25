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傳俄國只賣油給蒙古等盟友 國際油價驚見大逆轉

2025/07/25 09:02

國際油價週四（24日）上漲逾 1%。（路透）國際油價週四（24日）上漲逾 1%。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週四（24日）上漲逾 1%，因美國原油庫存下降以及俄羅斯預計削減汽油出口的消息，蓋過了石油巨擘雪佛龍（Chevron）將獲得美國批准在委內瑞拉恢復生產的消息。

美國紐約西德州中級原油期貨收每桶 66.03 美元，上漲 78 美分，漲幅 1.20%。

布倫特原油期貨收每桶 69.18 美元，上漲 67 美分，漲幅 0.98%。

有消息指出，美國總統川普準備允許受制裁的石油輸出國組織（OPEC）成員國委內瑞拉，進行有限度的石油生產，導致早盤油價一度下跌。

Again Capital LLC 合夥人基爾杜夫（John Kilduff）表示：「有關雪佛龍可重返委內瑞拉、重啟石油生產的消息，對市場帶來沉重打擊。」不過基爾杜夫補充指出，市場預期川普政府不會開放其他美國石油企業進入委內瑞拉。他說：「這只是一次例外。」

油價在尾盤反彈，原因是市場傳出俄羅斯計畫大幅削減汽油出口，僅保留對蒙古等簽有供應協議的少數盟國供應。

Price Futures Group 資深分析師弗林（Phil Flynn）指出：「俄羅斯考慮中止汽油出口的消息給了市場一記強心針，市場正在尋找上漲的理由。」

提振油價的還有前一日美國原油庫存下滑的報告，以及外界對美歐貿易協議的期待，希望能降低雙邊關稅。

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