中國走私AI晶片維修爆表！路透曝單1家公司月維修就高達500塊。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受輝達AI晶片禁止銷中影響，中國透過走私方式，大量採購AI晶片，路透報導，由於AI晶片使用過度，導致故障率高，但因非法取得，輝達不提供維修服務，以致中國維修公司生意火爆，據1家在深圳專門維修輝達晶片的公司表示，目前每月維修多達500塊，為了處理這些訂單，公司還另外成立1家新公司，另1家維修供應商今年也由租賃轉向維修，每月維修單多達200塊。

路透報導，據深圳兩家公司稱，目前大約有十幾家精品公司提供維修服務，他們主要修理以某種方式流入中國的Nvidia H100圖形處理器（GPU），以及A100 GPU和一系列其他晶片。

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1家15年來一直致力於修復Nvidia遊戲GPU，並於2024年底開始致力於AI晶片研發，公司共同所有人表示，維修需求確實很大。由於生意太火爆，老闆們甚至成立了1家新公司來處理這些訂單，目前，該公司每月可維修多達500塊輝達AI晶片。

社群媒體廣告顯示，該公司的設施包括1個可容納256台伺服器的房間，模擬客戶的資料中心環境，用於測試和驗證維修效果。

自去年年底以來，維修業的快速成長證實了輝達晶片大量走私到中國的觀點。招標文件顯示，政府和軍方已經購買了輝達被禁的人工智慧晶片。

由於是非法走私，因此在中國，輝達無法合法地為受限產品提供維修或更換服務。相較之下，消息人士稱，如果Nvidia GPU在其他國家/地區出現缺陷，且在保固期內（通常為3年），公司通常會進行更換。

雖然輝達剛獲准恢復銷售其H20 AI晶片，該晶片專為中國市場開發，以遵守美國的限制規定。然而，對於中國企業而言，改用H20晶片並非易事，也並非最佳選擇。

價格是個問題，因為業內人士稱，1台搭載8個GPU的H20伺服器售價可能超過100萬元人民幣（約新台幣411萬）。記憶體頻寬較高的H20晶片專為AI推理工作而設計，但參與大型語言模型訓練的公司可能更傾向於更適合該任務的H100晶片。

業內人士表示，中國部分H100和A100 GPU多年來一直在不分晝夜地處理數據，導致故障率上升。他們表示，根據GPU的使用頻率和維護頻率，Nvidia GPU通常可以使用2到5年才需要維修。

根據第1位消息人士透露，他的公司修復GPU的費用為1萬至2萬人民幣（約新台幣4.11萬至8.22萬元），具體取決於問題的複雜程度。

深圳另1家維修服務供應商今年從GPU租賃轉向維修，表示每月可維修多達200塊Nvidia AI晶片，每次維修收費約為GPU原始售價的10%。

服務通常包括軟體測試、風扇維修、印刷電路板和GPU記憶體故障診斷和維修，以及損壞零件的更換。

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