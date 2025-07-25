工人天天祈禱川普降關稅！亞洲「2大成衣出口國」慘況曝光

柬埔寨和斯里蘭卡這2個國家高度依賴美國市場，但卻分別面臨36%與30%的高額關稅。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在為期90天的關稅暫緩談判期結束後，美國總統川普已通知多個亞洲國家，新的進口關稅將自8月1日起正式生效，儘管新關稅稅率低於4月所提方案，但仍難以平息市場與工人的不安，特別是柬埔寨和斯里蘭卡，儘管這2個國家高度依賴美國市場，但卻分別面臨36%與30%的高額關稅，此舉讓這2國的成衣工人感到相當憂心，只能祈禱川普高抬貴手。

《BBC》報導，Nike、Levi’s 與 Lululemon 等美國知名品牌的大部分服裝商品，都在柬埔寨和斯里蘭卡製造，這些原本就過著勉強度日生活的數百萬名成衣工人，正陷入對未來的深切恐懼。

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柬埔寨東南部一家成衣工廠的女工索克林（Nao Soklin）說：「你能想像我們如果失業會怎樣嗎？我真的很擔心，尤其是我的孩子，他們需要吃飯，」她與丈夫陶克（Kok Taok）每日工作10小時縫製包包，夫妻每月收入約570美元（約1.68萬元新台幣），僅夠支付房租與養育2名年幼孩子，以及年邁父母的生活開支。

索克林向《BBC》表示：「我想對川普總統傳達一個訊息：請撤銷對柬埔寨的關稅，我們需要這份工作來養家活口。」

根據東協統計部門數據，柬埔寨因具備廉價勞動力，已成為替代中國零售商的熱門選項，柬埔寨去年對美國的成衣出口總額逾30億美元（約883億元新台幣）。該產業聘僱超過90萬名工人，占柬埔寨出口總額逾一成。

而對斯里蘭卡而言，去年對美國的出口讓當地服裝產業創造19億美元（約559億元新台幣）收入，成為該國第3大外匯來源，該產業直接雇用約35萬人。

斯里蘭卡成衣業聯合協會秘書長勞倫斯（Yohan Lawrence）說：「如果最終關稅確定為30%，那斯里蘭卡將陷入困境，因為我們的競爭對手，例如越南，它們獲得的關稅比較低。」

來自金邊的安索碧（An Sopheak）向《BBC》表示：「我們全靠成衣工廠維生，如果工廠關門，我們就活不下去了」、「我們教育程度不高，無法找到其他工作。我們每天都在祈禱川普總統能撤銷關稅，請他想想我們和我們貧窮的國家。」

斯里蘭卡當局對進一步降低關稅仍抱希望，但尚未透露他們認為可接受的稅率。斯里蘭卡一些官員指出，先前談判獲得14個百分點的關稅減讓，是目前最大的讓步。斯里蘭卡財政部秘書蘇里亞佩魯馬（Harshana Suriyapperuma）上週說：「我們認為這是一個好的開始。」

柬埔寨也獲得13個百分點的關稅減讓，但也希望尋求進一步協商。領導談判團的柬埔寨副總理孫占托（Sun Chanthol）說：「我們正在盡一切努力，保護投資者與工人的利益」、「我們的理想是關稅降為零，但我們尊重美方決定，仍會持續爭取更低稅率。」

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