不演了！川普罕見親訪聯準會 鏡頭前舌戰鮑爾

川普與鮑爾在鏡頭前針鋒相對。（法新社）

蔡百靈／核稿編輯

川普與鮑爾在鏡頭前針鋒相對。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普週四（24日）親自拜訪聯準會，這是20年來首次美總統正式訪問聯準會，外界認為此舉將加強對聯準會主席鮑爾的壓力。川普在參觀聯準會總部翻修現場時，他和鮑爾就裝修費用發生了爭論，也公開展現出兩人之間長期存在的衝突。不過川普也透露，不會解雇鮑爾。

綜合外媒報導，週四下午，聯準會工作人員罕見帶領記者團參觀央行總部翻修工程，總部所在地埃克斯大廈（Marriner S. Eccles Building）建於1937年，及另一座旗下的歷史建築正在全面翻修，經費從19億美元增至25億美元，因成本上漲，也被批評過於奢華，成為共和黨人抨擊重點。川普上週曾表示，他認為這項耗資25億美元、嚴重超出預算的項目，可以構成解僱的違規行為。

請繼續往下閱讀...

川普和鮑爾戴著安全帽，一起走到鏡頭前，川普提到這項翻修計畫耗資31億美元時，兩人的對話變得激烈起來。川普稱，過去說27億美元，而兩座聯準會大樓的翻修成本已超過31億美元。此時鮑爾回答「我還沒聽任何人說過這個。」川普則掏出了一張紙遞給鮑爾，鮑爾看了一眼搖頭說，紙條上把馬丁大樓也算進去，但馬丁大樓5年前早就完工了。川普則回應：「我們會看看發生了什麼，還有很長的路要走。」

現場記者問鮑爾，可以說些什麼讓川普收回批評言論時，川普在旁直說：「我希望他能降低利率。」鮑爾則面無表情。

川普隨後也告訴現場媒體，他和鮑爾在視察過程中討論了利率問題，且他認為這次的會談很愉快，沒有任何緊張氣氛。記者問道，為什麼不現在解雇鮑爾，而要等到8個月後他的任期結束。川普則說：「這麼做是件大事，我認為沒有必要。我相信他會做正確的事。」

結束參觀後，川普在其社交平台Truth Social發文說，非常榮幸能與鮑爾一起參觀翻修現場，還有很長的路要走，如果從未動工，情況會好得多，但現狀如此，希望它能盡快完工。雖然成本超支嚴重，但積極的一面是，我們的國家發展得很好，幾乎可以負擔得起任何費用。他最後強調，「我們還是趕快把它完工吧，更重要的是，降低利率！」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法