晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

不演了！川普罕見親訪聯準會 鏡頭前舌戰鮑爾

2025/07/25 07:02

川普與鮑爾在鏡頭前針鋒相對。（法新社）川普與鮑爾在鏡頭前針鋒相對。（法新社）

蔡百靈／核稿編輯

川普與鮑爾在鏡頭前針鋒相對。（美聯社）川普與鮑爾在鏡頭前針鋒相對。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普週四（24日）親自拜訪聯準會，這是20年來首次美總統正式訪問聯準會，外界認為此舉將加強對聯準會主席鮑爾的壓力。川普在參觀聯準會總部翻修現場時，他和鮑爾就裝修費用發生了爭論，也公開展現出兩人之間長期存在的衝突。不過川普也透露，不會解雇鮑爾。

綜合外媒報導，週四下午，聯準會工作人員罕見帶領記者團參觀央行總部翻修工程，總部所在地埃克斯大廈（Marriner S. Eccles Building）建於1937年，及另一座旗下的歷史建築正在全面翻修，經費從19億美元增至25億美元，因成本上漲，也被批評過於奢華，成為共和黨人抨擊重點。川普上週曾表示，他認為這項耗資25億美元、嚴重超出預算的項目，可以構成解僱的違規行為。

川普和鮑爾戴著安全帽，一起走到鏡頭前，川普提到這項翻修計畫耗資31億美元時，兩人的對話變得激烈起來。川普稱，過去說27億美元，而兩座聯準會大樓的翻修成本已超過31億美元。此時鮑爾回答「我還沒聽任何人說過這個。」川普則掏出了一張紙遞給鮑爾，鮑爾看了一眼搖頭說，紙條上把馬丁大樓也算進去，但馬丁大樓5年前早就完工了。川普則回應：「我們會看看發生了什麼，還有很長的路要走。」

現場記者問鮑爾，可以說些什麼讓川普收回批評言論時，川普在旁直說：「我希望他能降低利率。」鮑爾則面無表情。

川普隨後也告訴現場媒體，他和鮑爾在視察過程中討論了利率問題，且他認為這次的會談很愉快，沒有任何緊張氣氛。記者問道，為什麼不現在解雇鮑爾，而要等到8個月後他的任期結束。川普則說：「這麼做是件大事，我認為沒有必要。我相信他會做正確的事。」

結束參觀後，川普在其社交平台Truth Social發文說，非常榮幸能與鮑爾一起參觀翻修現場，還有很長的路要走，如果從未動工，情況會好得多，但現狀如此，希望它能盡快完工。雖然成本超支嚴重，但積極的一面是，我們的國家發展得很好，幾乎可以負擔得起任何費用。他最後強調，「我們還是趕快把它完工吧，更重要的是，降低利率！」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財