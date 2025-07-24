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汽車貨物稅有望大幅降低？ 經濟部回應了

2025/07/24 21:53

國內車廠多期盼貨物稅能夠減徵。（路透檔案照）國內車廠多期盼貨物稅能夠減徵。（路透檔案照）

〔記者廖家寧／台北報導〕市場預期，在這波台美對等關稅談判中，被美方視為「非關稅貿易障礙」的汽車貨物稅，勢必會大幅調降作為談判籌碼，國內車廠期盼貨物稅能定額調降，而非按固定比例。對此，經濟部保守表示，待台美對等關稅塵埃落定後，才會討論貨物稅事宜，貨物稅減徵攸關財政稅損，「也不是大家希望的那個值就會出現」。

目前我國汽車貨物稅，小客車2000cc以下者，從價徵收25%，超過2000cc者，從價徵收30%；電動車輛及油電混合動力車輛則減半徵收。

目前汽機車汰舊換新，有貨物稅減徵優惠，依據貨物稅條例第12條之5，舊換新汽車每輛減徵5萬元，機車每輛減徵4000元，條例明年1月7日落日。

對此，車廠除建議落日延長外，也建議政府為增添民眾購車誘因，盼減徵優惠不僅限於換車買家，也能擴大至新車買家，換車買家則另有加碼優惠。另購車民眾亦普遍期盼相當於「奢侈稅」的貨物稅能大幅調降。

多家國內車廠期待貨物稅能以「固定金額」調降，不要按比例，主因是國產車售價普遍較進口車來得低，若按比例計算，能減徵的貨物稅額也相對少。

經濟部次長何晉滄表示，立法院財政委員會已拍板，待對等關稅稅率確定後，才會再來討論貨物稅要如何調降。

至於調降幅度能否符合多方期待？何晉滄表示，端視台美對等關稅結果與影響程度，「也不是大家希望的那個值就會出現」。

經濟部產業發展署簡任技正童建強補充，進口車和國產車皆適用貨物稅減徵，進口車則多是「高檔車」，售價較高，國產車多主打「國民車」較平價，貨物稅若以「定額」減徵對國產車效益較大，舉例而言，貨物稅假設減讓5萬元的情況下，對售價100萬元的國產車比例較大，民眾購車時也會比較有感。

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