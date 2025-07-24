北富銀ATM推創新功能 8月底前完成指定交易抽mo幣

台北富邦銀行ATM全新推出「繳卡費找零入帳」與「金融卡自助解鎖」兩項創新功能。（圖由台北富邦銀行提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕台北富邦銀行為慶祝ATM服務新推出「繳卡費找零入帳」與「金融卡自助解鎖」兩項創新功能，特別推出「ATM永續航行－指定交易抽mo幣」活動。即日起至8月31日止，於北富銀ATM完成無卡提款、存款、繳卡費、重設網銀密碼、金融卡解鎖、跨行交易等指定交易，即可參加抽獎活動，有機會獲得最高5000元的mo幣回饋，可於momo購物網折抵消費。

北富銀表示，儘管數位金融已日漸普及，仍有不少民眾習慣透過ATM以現金繳交信用卡費。過去若繳費金額高於當期應繳金額，溢繳款項通常會歸入該信用卡帳號下，待下期帳單出帳時才會自動沖抵。

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北富銀首創「現金繳信用卡款找零入帳」功能，富邦卡友只要至具備存款功能的北富銀ATM使用現金繳費，若有找零需求，即可自由選擇將找零金額歸入信用卡帳戶或存款帳戶。

此外，以往民眾若因密碼錯誤導致金融卡鎖卡，需親赴分行臨櫃辦理解鎖，流程繁瑣且耗時。現在北富銀客戶只需至任一北富銀ATM插入原金融卡，點選「密碼解鎖」，再以手機掃描ATM畫面上的QR Code，即可自動開啟Fubon+ APP並取得解鎖序號，輸入後即可完成解鎖、變更密碼。

北富銀財管存授業務處副總經理吳世勛表示，目前，北富銀每月透過ATM以現金繳交信用卡費的客戶約有5萬人，臨櫃辦理解鎖金融卡的人數約有2千人，這些看似微小的需求，對當事人而言卻是真實且急迫的困難。

為慶祝ATM新功能正式上線，北富銀特別推出「ATM永續航行－指定交易抽mo幣」活動。即日起至8月31日止，於北富銀ATM完成無卡提款、存款、繳卡費、重設網銀密碼、金融卡解鎖、跨行交易等指定交易，即可參加抽獎活動，有機會獲得最高5000元的mo幣回饋，可於momo購物網折抵消費。

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