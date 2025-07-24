晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

北富銀ATM推創新功能 8月底前完成指定交易抽mo幣

2025/07/24 22:18

台北富邦銀行ATM全新推出「繳卡費找零入帳」與「金融卡自助解鎖」兩項創新功能。（圖由台北富邦銀行提供）台北富邦銀行ATM全新推出「繳卡費找零入帳」與「金融卡自助解鎖」兩項創新功能。（圖由台北富邦銀行提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕台北富邦銀行為慶祝ATM服務新推出「繳卡費找零入帳」與「金融卡自助解鎖」兩項創新功能，特別推出「ATM永續航行－指定交易抽mo幣」活動。即日起至8月31日止，於北富銀ATM完成無卡提款、存款、繳卡費、重設網銀密碼、金融卡解鎖、跨行交易等指定交易，即可參加抽獎活動，有機會獲得最高5000元的mo幣回饋，可於momo購物網折抵消費。

北富銀表示，儘管數位金融已日漸普及，仍有不少民眾習慣透過ATM以現金繳交信用卡費。過去若繳費金額高於當期應繳金額，溢繳款項通常會歸入該信用卡帳號下，待下期帳單出帳時才會自動沖抵。

北富銀首創「現金繳信用卡款找零入帳」功能，富邦卡友只要至具備存款功能的北富銀ATM使用現金繳費，若有找零需求，即可自由選擇將找零金額歸入信用卡帳戶或存款帳戶。

此外，以往民眾若因密碼錯誤導致金融卡鎖卡，需親赴分行臨櫃辦理解鎖，流程繁瑣且耗時。現在北富銀客戶只需至任一北富銀ATM插入原金融卡，點選「密碼解鎖」，再以手機掃描ATM畫面上的QR Code，即可自動開啟Fubon+ APP並取得解鎖序號，輸入後即可完成解鎖、變更密碼。

北富銀財管存授業務處副總經理吳世勛表示，目前，北富銀每月透過ATM以現金繳交信用卡費的客戶約有5萬人，臨櫃辦理解鎖金融卡的人數約有2千人，這些看似微小的需求，對當事人而言卻是真實且急迫的困難。

為慶祝ATM新功能正式上線，北富銀特別推出「ATM永續航行－指定交易抽mo幣」活動。即日起至8月31日止，於北富銀ATM完成無卡提款、存款、繳卡費、重設網銀密碼、金融卡解鎖、跨行交易等指定交易，即可參加抽獎活動，有機會獲得最高5000元的mo幣回饋，可於momo購物網折抵消費。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財