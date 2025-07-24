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「經濟上行時期的美」網路爆紅 反映中國青年求職挫敗感

2025/07/24 22:07

中國第二季GDP年增5.2%，6月城鎮調查失業率5%，但中國民眾大多無感。（路透資料照）中國第二季GDP年增5.2%，6月城鎮調查失業率5%，但中國民眾大多無感。（路透資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國官方公布第二季GDP（國內生產總值）年增5.2%，6月城鎮調查失業率5%，數字很漂亮，但中國民眾大多無感，近日中國社群媒體上流行1個熱搜-「經濟上行時期的美」，就反映出求職者日益加劇的挫敗感，也凸顯北京當局提振就業的政策效果沒有達到預期。

《華爾街日報》報導，過去幾個月以來，「經濟上行時期的美」成為中國社群媒體上的熱搜，這是對2000年代至2010年代的一種懷舊的看法，當時應屆畢業生能收到多個工作邀約是常態。如今中國的年輕人就沒那麼幸運了。

由於中國私營部門無法吸納每年進入就業市場的數百萬年輕人，許多人不得不接受那些無法實現高薪和工作安全感的職位，更有不少人加入中國共產黨，以求在龐大的官僚體系中謀得一份工作。官方數據顯示，6月不含在校生的16至24歲青年失業率達14.5%，比去年同期高1.3個百分點。

今年中國與美國的貿易戰加劇了人們對未來的不確定感。中國想實現官方設定的5%經濟成長目標，看起來頗為勉強。與此同時，中國消費信心持續疲軟，通縮壓力根深蒂固，房地產行業的低迷也看不到盡頭。

巴克萊經濟學家近日發布研究報告指出：「我們看到中國就業市場持續惡化的跡象」，近期採購經理人指數（PMI）中的就業分項指數顯示，圍繞美國關稅的焦慮情緒正在拖慢企業招聘步伐。

由於中國官方就業數據不可靠，經濟學家們會關注PMI和其他指標。在2023年6月青年失業率創下歷史新高後，中國國家統計局曾暫停發布該數據好幾個月，並在修改計算方法後才重新開始發布。

高盛的薪資追蹤指標顯示，自2023年第一季中國結束防疫清零政策以來，薪資增長一直呈現下降趨勢。高盛在近日發布的研究報告中稱，儘管中國第二季GDP年增5.2%，但薪資增長乏力可能會在今年下半年拖累消費。

儘管北京當局為企業推出了稅收優惠，並為求職者提供了更多職業培訓，但這些措施似乎尚未奏效。巴克萊的私營部門指標，加上各行業和地區的零星反饋，都表明中國就業市場幾無改善，實際情況卻是，有關減薪和裁員的報導更多了。

龍洲經訊（Gavekal Dragonomics）分析師Ernan Cui表示，總部位於北京的長江商學院一項調查顯示，過去2年的招聘情況遠弱於平均水準。

有指標顯示，中國民眾即便找到了工作，但薪資也越來越少。Cui表示，去年中國多個行業的薪資大幅下降，其降幅超過2020年COVID-19疫情期間的水準，創下開始記錄以來最差表現；在私營領域，科技行業是重災區，但公共部門的僱主也進行了減薪，這反映出地方政府的財政壓力。

Cui說，這種情況導致了消費信心低迷，「許多人覺得自己的工作和收入前景岌岌可危，因此不願花錢。」

經濟學家表示，北京當局需要加強社會保障體系，鼓勵私營部門增長，以增加薪資較優渥的就業機會。在情況好轉之前，「經濟上行時期的美」這個說法可能會繼續在中國社群媒體上流行。

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