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睽違10年 大成集團重返三軍總醫院美食商店街

2025/07/24 19:48

大成（1210）集團與國防醫學院三軍總醫院再度攜手，斥資1.2億元打造好食城商店街。（大成提供）大成（1210）集團與國防醫學院三軍總醫院再度攜手，斥資1.2億元打造好食城商店街。（大成提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕大成（1210）集團與國防醫學院三軍總醫院再度攜手重返三總，斥資1.2億元打造好食城商店街，預計全商場一年營收目標為5億元。

大成集團董事長韓家宇指出，大成在醫療院所經營商場是從三總開始，在1999年就曾經營三軍總醫院商店街，是全台灣第一個統包規劃的醫院商場，2015年換成微風經營，去年重新招標，大成再度得標，宣告重返三總。

這次三總好食城共進駐32家品牌門市，包括「潮膳堂」首度進駐三總好食城、好蔬上neo kitchen主打中式蔬食料理、綠季諾Gino Green主打西式蔬食料理，從早餐即供應新鮮現作的蔬食漢堡。

韓家宇指出，從「農場到餐桌」打造完整供應鏈控管，從試營運至今，整體業績比前手成長20%。

目前大成經營多家美食商場，種類多元，包括專業醫院商店街—三總好食城，國際觀光景區商場—基隆港東岸郵輪碼頭好食城，會展商辦大樓—中信金融園區好食城等，預估商場型態今年總營收貢獻上看10億元。

大成集團更首度在醫療院所導入智慧點餐機系統，兼顧效率與健康，創下醫療空間創新應用的先例。

智慧點餐機可以讓醫護人員和民眾，在不需要排隊等候的情況下，快速完成點餐，提升整體用餐效率，也可以減少人工點餐的需求，降低人力成本，再加上導入多元的支付系統，減少結帳錯誤，是醫院商場科技創新應用的一大突破。

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