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達運精密跨足生醫成立微一生醫 明年新事業拚5成成長

2025/07/24 19:38

達運精密董事長蔡國新。（記者陳梅英攝）達運精密董事長蔡國新。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕達運精密（6120）積極尋求轉型動能，跨足生技領域，轉投資成立微一生醫，主攻微針貼片與生物晶片系統解決方案，並於今年亞洲生技展首度亮相，展現從研發到量產的全自主技術，正式宣告進軍醫美與精準醫療市場。

達運精密董事長蔡國新表示，雖然目前面臨新台幣升值與關稅不確定等挑戰，但第三季本業預期持穩發展，至於新事業包含生醫等，預期明年成長可超過5成。

微一生醫此次展出三款核心產品，包含可溶式微針貼片、微針滾輪與複合式微針面膜，具備高親膚性與高滲透性，已應用於抗皺、淡斑與眼周修護等醫美產品，並導入外泌體與植物幹細胞等活性成分，進一步搶攻再生醫療市場。目前產品已陸續在多通路上架，後續也將延伸至藥物與疫苗貼片應用，目標打造無痛、精準、安全的新型給藥模式。

此外，達運也投資新創公司久浪智醫，與微一生醫共同打造整合仿生晶片、數據分析與自動化平台的一站式解決方案。蔡國新指出，雙方結合微流體控制與AI資料模組，已開發出動態氣霧晶片與仿生器官晶片平台，成功應用於藥物劑型開發、腫瘤反應分析與早期藥物可行性評估，並獲多家國際藥廠與研究機構青睞。

蔡國新強調，微一生醫核心優勢在於精密微結構加工與光機電整合能力，將與策略夥伴攜手推進精準醫療、動物實驗替代及個人化健康管理的臨床應用。2025年並計畫推出新一代自動化設備與數據平台，擴大全球市場佈局，並朝無動物試驗的新藥開發模式邁進。

隨著全球對快速診斷與個人化醫療需求升溫，蔡國新表示：「未來的健康管理將建立在即時、精準與個人化的數據基礎上，微針與生物晶片正是推動這一變革的關鍵技術。」他也強調，微一生醫將持續以創新為核心，加速醫療科技商業化，為人類健康與醫學進步貢獻力量。

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