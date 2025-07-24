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網家子公司21st FinTech併購日商 耕耘日本非現金支付市場

2025/07/24 19:14

21st FinTech併購日商Payment for。圖右為總經理周厚宇。（資料照）21st FinTech併購日商Payment for。圖右為總經理周厚宇。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕電商平台PChome網家（8044）旗下金融科技子公司二十一世紀金融科技（21st FinTech）今日宣布，投資日本支付公司Payment for（原名為Metaps Payment），也代表21st FinTech深耕日本市場與擴大亞太佈局的決心。

21st FinTech說明，本次交易將以日圓92億取得日本MPI公司發行的特別股，佔其稀釋後65%股權，並藉此取得MPI全資持有的子公司Payment for。

21st FinTech說，在交易完成後，雙方將建立策略夥伴關係，攜手推動集團整合與業務擴張，後續亦將依據公司規劃持續整併，進一步強化跨境服務能力，並擴大在亞洲支付市場的市占率。

根據日本經濟產業省統計，去年日本非現金支付比率僅約 42.8%，相較中國、韓國及台灣等鄰近市場偏低，不過受惠日本政府持續推動，市場呈現穩定成長，透過本次對 Payment for 的策略投資，21st FinTech將有機會切入日本這個具高度潛力與長期發展動能的關鍵市場。

21st FinTech指出，目前服務已橫跨台灣、日本以及東南亞逾300萬用戶與100萬間商戶。整合式金融科技平台服務範圍涵蓋第三方支付、支付閘道、AI智能風控、分期、電子錢包等，更首創「 iPhone 訂閱制方案」，持續重新定義數位金融的想像，未來將持續前進。

21st FinTech指出，此次合作將深化雙方在商戶導入、詐欺防範、本地化支付、以及法規遵循等領域的合作，並聯手開發跨境整合服務。21st Fintech旗下TapPay深耕台灣第三方支付、支付閘道產品，透過Cross-site免跳轉技術，致力於為線上商店與消費者打造安全且快速的支付體驗。

結合標的公司深耕日本多年之支付產品，雙方整合後將能進一步提供台日商家雙邊跨境交易的支付服務，讓商家快速擴張海外市場。

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