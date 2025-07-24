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房市降溫！6月房貸餘額年增率創18個月新低

2025/07/24 18:41

央行打炒房措施持續發酵，截至今年6月底，國銀房貸餘額達11兆3288.14億元，雖仍改寫歷史新高，但年增率僅7.38%，創下2023年1月以來、18個月新低。（資料照）央行打炒房措施持續發酵，截至今年6月底，國銀房貸餘額達11兆3288.14億元，雖仍改寫歷史新高，但年增率僅7.38%，創下2023年1月以來、18個月新低。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕在政府一連串打炒房措施持續發酵，以及關稅與景氣前景不確定性升高下，國內房市持續降溫。根據中央銀行最新統計，截至今年6月底，國銀房貸餘額達11兆3288.14億元，雖仍改寫歷史新高，但年增率僅7.38%，創下2023年1月以來、18個月新低。

央行官員說明，年增率走低一方面是去年同期基期偏高，另一方面則反映今年以來房市買氣趨緩，交易量明顯萎縮，房貸餘額增幅也逐月下滑。統計顯示，今年上半年整體國銀房貸餘額僅增加2356.7億元，不到去年同期增幅的一半。

官員指出，去年因「新青安」熱絡，房市有點「過熱」，6月年增率降至7.38%，與過往一度高達2位數成長對比，相對健康。

官員進一步分析，當前房市降溫的主因，除了央行去年祭出的第七波選擇性信用管制措施持續奏效，銀行自主實施房貸總量管控外，近期川普政府的關稅壓力，也加深市場對總體景氣的不確定感，進一步壓抑民眾購屋意願。

至於建築貸款部分，截至6月底餘額達3兆4404.65億元，較5月小幅增加108.36億元，但年增率僅2.01%，為近11個月來新低。

央行官員指出，建商仍有推案、購地與週轉資金需求，但建築貸款餘額年增率自2023年初跌破雙位數以來一路走緩，顯示市場氛圍仍然偏保守審慎。

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