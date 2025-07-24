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台塑生醫三個精準面向 打造未來20年集團生技藍圖

2025/07/24 18:36

台塑生醫今年以「生技領航、永續健康」為主軸，參加生技展。圖右為台塑生醫總經理劉慧啟，左為長春藤生命科學總經理張承能。（記者陳永吉攝）台塑生醫今年以「生技領航、永續健康」為主軸，參加生技展。圖右為台塑生醫總經理劉慧啟，左為長春藤生命科學總經理張承能。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕台塑生醫參加今年生技展，以「生技領航、永續健康」為主軸，聚焦「三個精準」面向，台塑生醫總經理劉慧啟表示，未來20年醫療生技業是集團重點中的重點，去年投資了兩家新公司，今年將會繼續投資，目前台塑生醫已有20家子公司。

劉慧啟表示，三個精準包括精準檢測、精準修護、精準治療；在精準檢測方面，結合去年投資的矽基公司所研發的次世代Bio-FET生物晶片平台，有望實現多項疾病的早期快篩，目前該生物晶片平台正處於商業化前期，台塑集團協助量產規劃中。

此外，一次可檢測流感A/B型與新冠病毒的二合一的快篩試劑，外銷日本每年可賣出250萬劑，幫助日本防疫。

在精準修復方面，展出ExoLife外泌體技術，以細胞與動物實驗證實其神經保護與修復效果，可有效預防與延緩帕金森氏症病程，台塑生醫旗下長春藤生命科學公司負責開發此項產品，該公司總經理張承能表示，此項技術正等待在專業期刊發表後，就會正式申請進入人體臨床試驗。

至於精準治療方面，則展出專利IKC®免疫細胞療法，於肺癌二期臨床試驗展現顯著療效，該臨床試驗已於2019年完成收案，張承能表示，目前只待GMP工廠完成，就會在明年申請臨時藥證。

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