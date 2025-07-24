明年邁入台版CBAM元年 首波鎖定水泥與鋼鐵

環境部氣候變遷署長蔡玲儀表示，環境部目前正與水泥、鋼鐵公會及相關單位討論台版CBAM列管產品、碳排放量預設值、計算邊界等試申報事宜。（記者黃宜靜攝）

〔記者黃宜靜／台北報導〕歐盟碳邊境調整機制（CarbonBorder Adjustment Mechanism, CBAM）將於2026年正式實施，環境部表示，台版CBAM預計明（115）年上半年完備相關法規後，正式啟動試申報，意即明年邁入台版CBAM元年，並於116年正式啟動產品碳排放量試申報制度。目前規劃優先推動水泥業、鋼鐵業產品試申報，6月已與水泥公會討論，將比照歐盟CBAM，列管6項產品，後續將於7月底與鋼鐵業討論列管產品。

環境部於今（24）日召開「CBAM發展及推動情形說明」記者會，氣候變遷署長蔡玲儀表示，為避免碳洩漏及維護我國產業競爭力，環境部啟動台版CBAM試申報制度，目前正與水泥、鋼鐵公會及相關單位討論列管產品、碳排放量預設值、計算邊界等試申報事宜，預計明（115）年上半年完備相關法規後正式啟動試申報，於116年第1季申報115年納管產品碳排放量，意即明年邁入台版CBAM元年。

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蔡玲儀表示，目前台版CBAM首波將聚焦於水泥、鋼鐵產品碳排放量試申報，今年4月已召開專家諮詢會議，5月邀請水泥及鋼鐵產業進行產品碳排放量試申報研商會，6月邀請水泥公會就列管產品項目進行討論，將比照歐盟CBAM，列管水泥熟料、白色卜特蘭水泥、其他卜特蘭水泥、鋁質水泥、其他水硬性水泥、經鍛燒高嶺土/其他高嶺土質黏土等6項產品。

針對後續台版CBAM試申報制度規劃，蔡玲儀表示，後續將於7月底與鋼鐵公會展開列管產品溝通協調作業，並於9月底完成申報對象訂定、10月底前確認申報產品，並於11月完成試申報產品訂定計算方式、12月底前完成申報方式訂定。

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