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攜手40家台廠參加動漫展 台灣遊戲振興會拚曝光

2025/07/24 18:29

台灣遊戲振興會理事長劉信指出，今年是台灣遊戲振興會第三次參與動漫展，共有40家台灣遊戲業一起參與，期待台灣遊戲業可在此展現原創遊戲與開發成果，提升產業曝光度與競爭力。（記者張慧雯攝）台灣遊戲振興會理事長劉信指出，今年是台灣遊戲振興會第三次參與動漫展，共有40家台灣遊戲業一起參與，期待台灣遊戲業可在此展現原創遊戲與開發成果，提升產業曝光度與競爭力。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯、實習記者劉羽珊／台北報導〕台灣遊戲產業振興會此次以「Ultimate Fun（終極樂趣）」為主題，打造Gamers Con 2025主舞台，台灣遊戲振興會理事長劉信指出，今年是台灣遊戲振興會第三次參與動漫展，共有40家台灣遊戲業一起參與，期待台灣遊戲業可在此展現原創遊戲與開發成果，提升產業曝光度與競爭力。

劉信表示，希望藉由這一次ACG（動漫遊戲）展的舉辦，不僅吸引遊戲玩家，也能邀請漫畫與動畫的愛好者齊聚一堂，彼此交流與分享，在這裡，大家可以欣賞自己喜歡的漫畫與動畫作品，也能在遊戲展區中親自體驗各種遊戲樂趣。

他指出，特別是在未來的發展方向上，無論是遊戲開發、IP 展示，還是漫畫與動畫的聯動合作，這些都具備高度的前瞻性與發展潛力，期望透過這樣的展會，推動整體ACG產業更緊密地融合發展。

此外，基於落實遊戲產業對全民防詐的社會責任，台灣遊戲產業振興會在展區內特別設置「全民防詐共同宣示牆」，民眾只要在牆上簽名或留言表達支持防詐，或者完成防詐遊戲的體驗後，就能獲得好康抽獎活動點數1枚、用來兌換抽獎券。

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