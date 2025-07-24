台新、新光投信董事會通過合併 以台新投信為存續公司

台新投信與新光投信今（24）日分別召開董事會決議通過以換股方式進行合併。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕「新新併」再跨出一步！「台新投信」與「新光投信」於今（24）日分別召開董事會決議通過以換股方式進行合併；其中，台新投信為存續公司，新光投信為消滅公司，待取得主管機關核准後，訂定合併基準日，成為「新新併」第一個子公司。

雙方合併將以發行新股為對價，按2024年12月31日股東權益計算，台新投信以每1.3342股普通股、換得新光投信1股普通股的比例發行新股，預計換發5336萬8000股予金控母公司。台新金今日17時30分，於證交所3樓記者室召開重訊記者會，由財務長賴昭吟說明董事會決議，以換股方式進行合併，台新投信為存續公司，新光投信為消滅公司。

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台新投信表示，合併後，將整合雙方專業團隊與投資策略，優化產品線，進一步提升共同基金、全權委託、ETF等產品線之市占率，開發更多符合市場趨勢的創新商品，提供投資人更多元優質的產品，共同創造投資人、員工、股東之三贏局面。

展望後續，在其他子公司（人壽、證券及銀行）陸續合併後，將可望藉由業務合作更進一步擴大資產管理規模，持續提供客戶更優質的金融服務，為投資人創造永續投資價值，並提升對金控之貢獻度。

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