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台幣早盤強升午後翻黑 收盤打回29.4字頭

2025/07/24 17:58

台幣早盤強升，午後翻黑。（記者陳梅英攝）台幣早盤強升，午後翻黑。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕新台幣兌美元匯率今日走勢震盪，早盤延續前一日升勢，在市場持續消化美國下調日本關稅消息帶動下，一度強升逾1角、升破29.3元整數關卡，最高觸及29.256元。惟午後風向急轉，隨歐元衝高後回落、美元指數反彈走強，加上外資股利匯出壓力浮現，匯市瞬間「豬羊變色」，新台幣終場翻黑，收在29.402元、貶值4分，總成交量略增至16.24億美元。

台股方面，昨日大漲後市場轉趨觀望，靜待台美第四輪關稅談判進展。加權指數終場小漲55.06點、收在23373.73點，三大法人合計買超127.1億元，其中外資續買超達101.53億元。

匯銀人士指出，新台幣早盤氣勢強勁，然而午後受到國際匯市變化牽動，尤其歐元回落與美元轉強，加上季節性外資股利匯出需求升溫，導致台幣走勢反轉，終場回到29.4元價位。

市場人士認為，當前台灣輸美關稅未明，消息面敏感度高，匯價波動可能加劇。惟今日收盤仍落在29.3至29.5元區間，尚未有明確趨勢，後續觀察今晚歐洲央行利率決策與美元走勢變化，並密切關注8月1日對等關稅談判大限前，台美間的磋商進度。

根據央行統計，截至下午四點，美元指數仍較昨日小跌0.1%、日圓升值0.23%、新幣升值0.14%、人民幣升值0.11%、台幣貶值0.14%。

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