搶暑假商機！遊戲大廠鈊象、橘子、宇峻、智寶參展動漫展

橘子嘉年華以「時光總橘」為主題，打造今夏最強ACGN盛典。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯、實習記者劉羽珊／台北報導〕第24屆漫畫博覽會今（24）日於世貿一館登場，台灣遊戲振興會集結包括股王鈊象（3293）、橘子（6180）、宇峻（3546）、華義（3086）、樂意（7584）、智寶等40多家遊戲廠參展，聯手搶攻暑假商機。

鈊象現場展出奧特曼變身大決戰、閃電摩托等商用機台，更不忘拿出明星商品《明星三缺一》，吸引大批民眾排隊；宇峻則宣布《東方幻想ECLIPSE》繁體中文版盛大上市，同時，現場特別為《FINAL FANTASY XIV》（簡稱FFXIV繁中版 ）造勢，更規劃FFXIV 繁中版主題雙層接駁巴士，提供7月26日與27日兩日的接駁服務，凡完成FFXIV繁中版帳號註冊的玩家皆可搭乘

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橘子集團今年則以「時光總橘」為主題進駐展館，集結遊戲、獨家IP、虛擬偶像等，打造一站式沉浸體驗，更首次亮相旗下原創AI虛擬偶像「孤夜」，此外，橘子也首度宣布即將推出《救世者之樹M》，改版的《天堂M》粉電女雷神也搶佔焦點，《新楓之谷》、《新瑪奇》及《艾爾之光》展區則透過經典內容實體化、玩家紀念牆與時光迴廊等體驗喚起青春記憶。

華義旗下「BanaBana」以跨次元娛樂策展概念亮相，包括國產18禁成人戀愛遊戲《慾姬Revolution》，主打由台灣自製研發、融合動態2D與角色攻略玩法，並首度公開與日本人氣女優桃園怜奈的跨界合作；樂意的線上遊戲《封印者：CLOSERS》也一起參展2025漫畫博覽會，今年《封印者：CLOSERS》展區以「火焰王」巨型看板作為視覺焦點，結合「黑羊」、「紅狼」、「夜梟」、「嚙鼠」四大小隊的成員立繪，營造出氣勢磅礡的展場氛圍。

智寶國際和旗下子公司回歸線娛樂則展示最新獨家代理與原創IP內容。智寶國際總經理許利偉指出，截至今年上半年為止，集團累計簽約IP已達82個，預計年底前登錄興櫃。

他也說，目前代理IP穩定於每季新增3-8個簽約數，而核心經營的自有IP已有12項正在製作進行階段，預計於今年第三季起分階段於未來3年內上市，包括電影劇場版《AS ONE》、電視動畫《妖怪旅館營業中》第二季、遊戲IP《東方幻想ECLIPSE》與《卡娜赫拉手遊繁中版》，以及與宇峻奧汀共同代理的《Final Fantasy XIV繁中版》，至於日前宣布與日本Dragami Games合作開發的殭屍動作遊戲《電鋸甜心》IP之外，還將進一步推出相關遊戲及動畫，鎖定以北美為主力的國際市場，對於集團下半年的營運成長深具信心。

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