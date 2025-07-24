川普徵收高關稅讓歐盟導倒向中國?英國智庫：北京打錯算盤

歐中峰會7月24日在北京登場，圖左為歐盟理事會主席柯斯塔，圖右為歐盟執委會主席馮德萊恩。（歐新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕歐中峰會7月24日在北京登場，歐盟執委會主席馮德萊恩和歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）將與中國國家主席習近平會面。由於美國對包括歐盟在內的盟友徵收高額對等關稅，外界先前預測，此舉會讓歐盟更想與中國改善關係。但有學者指出，歐中目前面臨多項矛盾，美國發動關稅戰並不會讓歐盟更靠近中國。

《英國廣播公司》（BBC）報導，英國智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）中國問題高級研究員于潔表示，美國總統川普的關稅措施，不會影響或軟化歐盟領導人在現有貿易爭端上對中國的立場，因為目前歐中貿易競爭過於激烈，「我認為北京和布魯塞爾都未擁有足夠的政策彈性來尋求貿易休戰」。

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報導列舉當前歐中經貿和政治上的3大矛盾。首先是，中國對稀土磁鐵的出口管制。川普4月宣布對中國進口商品徵收高額關稅後，北京當局祭出稀土出口管制措施，此後中國每月對歐盟的稀土磁鐵出口量猛降，3月至5月間就下降約80%。儘管中國開始向歐盟企業發放出口許可，出口量在6月大幅反彈，卻凸顯歐洲在稀土磁鐵供應鏈的脆弱。

歐洲綠黨歐洲議會議員尼尼斯托（Ville Niinisto）表示，這不是貿易的問題，而是利用磁鐵進行地緣政治的勒索。

其次是，獲得中國政府補貼的中國電動車商，在2019年至2023年間對歐洲大舉出口電動車和電池，威脅歐洲就業。法國國際關係研究所（Ifri）亞洲研究中心主任朱利安（Marc Julienne）表示，歐洲汽車產業僱用逾300萬人，不僅是產業問題，也是就業問題，會影響到歐盟的社會穩定，甚至是政治穩定。

中國在俄烏戰爭中給予俄羅斯支持，也使歐中關係產生矛盾。馮德萊恩近日在歐洲議會上表示，中國對俄羅斯的支持正在加劇歐洲的不穩定和不安全，中國事實上是在助長俄羅斯的戰爭經濟，這是無法接受的。

《華爾街日報》報導，歐盟一位高級官員表示，歐盟參加此次峰會的期望是，「中國首先得理解我們的擔憂，其次是儘快採取具體行動，否則我們將不得不捍衛自己的利益」。

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