51萬存股族淪套利犧牲品！外資爆砍這檔金融逾20萬張 爆巨量狂瀉

外資爆砍台新金逾20萬張，股價爆巨量狂瀉（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台新金與新光金在今（24）日正式合併成台新新光金控，2家金控的合併也引爆外資大玩套利空間，隨著今日新光金股票轉換成台新金股票，外資大砍台新金逾20萬張，居賣超首位，受此衝擊，股價重挫，終場下跌6.32%，收16.3元，成交量爆出47.59萬張巨量。

依台新金合併新光金約定，每1股新光金股票可換得0.672股台新金普通股和0.175股台新金辛種特別股（3年期，年息1.665%），專家換算，以7月11日新光金最後1天上市收盤價11.8元與當天台新金收盤價18.3元估算，套利空間超過1成。

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也就是說左手買新光金，右手賣借券賣台新金，也造成過去2個月台新金券資比快速攀升，22日更走高至187%罕見高水位，惟隨著今日原持有新光金股東正式轉換持有台新金股票，獲利點滿足，造成台新金股價今日終場重挫6.32%，成交量也爆出47萬張大量。

外資週四（24日）賣超前10大個股，依序為台新金（2887）20萬3491張、永豐金（2890）1萬1665張、兆豐金（2886）1萬971張、第一金（2892）1萬745張、南亞科（2408）9718張、廣宇（2328）6505張、台塑（1301）6183張、力積電（6770）6146張、亞泥（1102）5895張、台泥（1101）5698張。

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