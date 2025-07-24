關稅15％起跳？CNN揭8/1大限逼近全球緊盯川普3決策

川普對等關稅預計8月1日生效。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《CNN》指出，8月1日對等關稅大限逼近，川普有一週的時間就貿易問題做出一系列關鍵決定，其中3大決定可能會影響美國和全球經濟的未來，包括對各國課徵對等關稅的稅率、藥品稅率以及對等關稅是否再次延後實施。

報導提及，川普即將做出的3個關鍵決定將影響經濟的未來。其一是對等關稅。川普4月初暫停對多數國家開徵對等關稅，這些關稅將於8月1日恢復。

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報導說，過去幾週，川普已致函部分國家領導人，確定8月1日生效的新關稅稅率。但對於其他國家，川普必須做出一個至關重要的決定：他們將支付多少關稅。

大多數市場觀察家預計新一輪的關稅最低門檻是15%，因為美國近期與日本、印尼、菲律賓和越南達成的貿易協定，都達到或超過這一水準。

One Point BFG Wealth Partners 投資長 Peter Boockvar 週三（23日）上午給投資者的一份報告中表示，「看到對所有日本進口商品徵收 15% 的關稅後，讓我們假設新的關稅稅率門檻是15%，而不是 10%」。

第二個關鍵決策是藥品關稅。川普曾多次表示，將從8 月 1 日起對美國境外生產的藥品（絕大多數美國藥品）徵收高額關稅。川普現在面臨一個關鍵決定是：關稅是多少、如何實施、哪些藥品將被納入？

川普7月8日曾說，將「很快」對藥品徵收200%的關稅，但他指出，這些關稅可能還需要一段時間才能全面生效，以便藥商有時間制訂遷往美國的計畫。

目前尚不清楚川普的具體時間表或計劃，不過病患權益倡導者和藥品供應鏈專家警告，關稅可能會導致藥品價格上漲並加劇藥品短缺。

至於第三個關鍵決定就是對等關稅是否再度延後實施。川普4月2日宣布實施互惠關稅後，市場暴跌。到4月9日，市場已多次瀕臨熊市。債券市場也開始出現可能崩潰跡象，直到財長貝森特勸川普放棄實施最嚴厲的關稅水準。

華爾街也認為，如果有必要，他們可以對川普施加巨大壓力，迫使其放棄最激進的貿易政策，這一論點催生「TACO」（川普總是膽怯）的綽號。但是，隨著股市再次創下新高且債券殖利率穩定，川普這次可能沒有那麼多「退縮」的動機。

不過，瑞銀全球財富管理股票主管Ulrike Hoffmann-Burchardi 指出，美日達成的協議比預期好，表明白宮可能「不願對重要貿易夥伴施加太大壓力」，因為白宮認識到高關稅帶來的經濟痛苦以及潛在報復行為，可能會讓企業、投資者和公眾無法接受。

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