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國研院推高中生參訪台積電 親自體驗半導體製程關鍵

2025/07/24 16:56

國研院與台積電舉辦暑期科普營隊，由高中生參與半導體實驗課並動手實作。（國研院提供）國研院與台積電舉辦暑期科普營隊，由高中生參與半導體實驗課並動手實作。（國研院提供）

〔記者吳柏軒／台北報導〕科普向下扎根，國家實驗研究院打造高中生暑期一日體驗營隊，與台積電合作，讓高中生實地走進半導體中心晶片製造現場，體驗製程關鍵技術，並與半導體工程師直接對談，激發對科技的好奇與未來學涯方向的思考。

國研院表示，「國研院半導體中心&台積電高中生半導體科普營」系列課程由台積電全額贊助、半導體中心規劃執行，分別在半導體中心新竹基地與台南基地舉辦，採開放報名、抽籤錄取，吸引全台高中生熱烈參與。科普營預計連辦3年，規劃讓4800名高中生參與，扎根半導體人才培育。

國研院表示，該科普營課程類型分為「IC設計模組」與「晶片製造模組」兩類，內容涵蓋晶圓製程技術簡介、電子設計自動化（EDA）設計平台操作體驗、量測與檢測實務介紹、製程牆展示與產業歷史分享等主題，並由半導體中心工程師現身說法，介紹半導體在現代生活中的應用與影響。透過理論與實務並重的安排，協助學生建立科技素養、提早理解產業結構、發展未來職涯觀點。

半導體中心主任侯拓宏表示，營隊的意義不僅在於知識的傳遞，更是一個讓年輕學子接觸產業、理解科技的起點。盼學生們在好奇的年紀親眼見證、親手體驗科技魅力，從而對未來有更多元的想像與選擇。未來半導體中心將持續與台積電及產業界夥伴攜手合作，擴大相關教育與培訓計畫，接軌產業，為科技發展厚植人才根基。

高中生參加國研院與台積電合辦的半導體科普營，並專心聽工程師進行半導體材料解說。（國研院提供）高中生參加國研院與台積電合辦的半導體科普營，並專心聽工程師進行半導體材料解說。（國研院提供）

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