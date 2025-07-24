露天推出全新抽賞服務 邀樂天女孩站台

樂天桃猿啦啦隊女神出席露天動漫展記者會。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕本土C2C（個人對個人）電商平台「露天市集」近年持續耕耘動漫圈商機。今日2025漫畫博覽會開幕，露天市集正式推出全新機率型抽賞服務「一抽露魂」，並找來三位樂天女孩若潼、宋宋、KAii站台，並在展場、線上平台都提供多種組合抽選。

露天營運長周書華預估，抽賞服務「一抽露魂」在今年推出，預計至明年有望上看10倍數成長，帶動整體業績。此外，去年起推出的「預購」服務持續耕耘，未來仍將瞄準動漫圈與粉絲經濟推出新服務。

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露天是台灣動漫迷聚集的電商平台之一。因動漫迷本就流行抽選日本「一番賞」，用同樣價格買「籤」、在「開獎」不同價值的大小獎品。除動漫等流行IP商品外，露天今在展場提供Switch2、旭集餐券等限定獎品提供抽獎。

近年蝦皮、酷澎等海外電商積極拓展台灣市場，本土電商也強化補貼力道，不過周書華指出，露天市集近年聚焦「動漫宅」與粉絲經濟，除與許多供應商關係穩固外，也持續與球隊的人氣啦啦隊女神合作，拓展不同客群，因策略與設定客群獨特，不畏懼大型電商競爭。

周書華也說明，動漫圈的消費者具備許多一般消費者不會有的特點，包含並不像購買民生消費品般追求「低價」、「快速到貨」，而是願意為喜歡的IP商品消費、或預購等待數月商品到貨，也因此露天去年起推展的「預購」服務也成績不錯，並持續帶動站上整體銷售。

今年的漫畫博覽會將在本月24日至28日登場，露天表示，本次首度攜手15家動漫界指標性廠商參展，力拼線上線下漫博會業績倍增，並邀請百萬粉絲的啦啦隊女神站台、供日前透過「一抽露魂」抽到互動資格的粉絲到場零距離互動。

針對「一抽露魂」服務，露天也說明，露天組賞具備「珍稀性」、「高品質」、「驚喜感」三大亮點，也主打公平、安全、隨機的線上抽獎體驗，為此還以區塊鏈技術生成抽獎號碼，以維持公平性，免除傳統一番賞「藏籤」的疑慮。

露天市集看準人氣ACG動漫或遊戲熱度推出期間限定一番賞，像是熱門IP如「吉伊卡哇」、「鬼滅之刃」等熱門動漫，還有VTuber「hololive」都是露天市集熱門的一抽露魂組賞，常常推出不到一天100抽的組賞都被秒殺，可見熱門IP及動漫週邊受歡迎的程度。

露天期望，透過5天漫博會推廣「一抽露魂」新服務時，不僅取得線下轉換的APP下載新會員數達萬人以上，也盼透過整檔活動更能帶動整體玩具卡牌業績與去年同期翻倍成長。

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