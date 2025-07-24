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比黃金還威！00965今年以來報酬率逾36％、股價寫新高

2025/07/24 16:32

元大航太防衛科技（00965）績效驚人。（圖擷取自官網）元大航太防衛科技（00965）績效驚人。（圖擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕美日正式達成關稅協議提振市場信心，緊接著美股財報季也報喜，Google母公司Alphabet受惠AI業務爆發，奇異航太（GE Aerospace）因引擎交付成長與需求回溫，營收、獲利雙雙超標，帶動元大航太防衛科技（00965）24日盤中再創新高19.93元，今年以來報酬率達36.84%，成為今年ETF績效王，表現超越黃金ETF的23.82%。

統計今年至7月24日為止，今年ETF績效表現中，00965一路領先，連刷26次新高。法人指出，00965受惠國防預算持續擴張，尤其在歐洲、印太地緣政治升溫背景下，全球對航太、軍工、戰略科技的資本支出進入成長周期。同時，AI技術快速導入軍事與防衛領域，讓00965享有AI科技升級、軍工產業需求推升雙紅利，帶動長線成長。

法人表示，隨著關稅變數逐漸消弭，投資人正面情緒得到支持，具有強勁基本面的國防概念股持續創高，顯示市場高度看好全球國防預算增加下的相關供應鏈行情上，再加上歐洲、印太抗衡局勢催化，軍工產業可望長期成長。

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