中國低價競爭！我機械出口占比降至5.1％創新低

財政部表示，受中國低價銷售、中止台灣部分機械產品優惠關稅等影響，我機械出口比重降至5.1%，為統計以來低點。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部表示，受電子、資通等科技產品外銷高速擴張排擠，機械出口占總出口比重由民國90年代8.5%一路下滑，又受到中國低價銷售、中止台灣部分機械產品優惠關稅，以及歐洲景氣持續低迷等因素影響，113年機械雖仍居我第4大外銷貨類，但占出口比重降至5.1%，為統計以來低點。另，歷來我國機械出口以銷往中港居多、占比約3成，近年受到中國機械產業崛起，近5年對中港出口下挫16.8%、對美國則擴增24.5%，去年對美機械出口首度超過中港。

財政部統計處說明，我國機械出口與國際景氣高度連動，雖歷經美中貿易爭端、COVID-19疫情衝擊，但在各國競相發展半導體產業、推升相關製造設備需求下，機械出口於110至111年翻揚且接連創高。

請繼續往下閱讀...

但隨著全球經濟放緩、地緣政治風險、鄰近國家競爭等干擾，機械出口連續2年衰退，113年出口值241億美元，為近4年最低，較111年高點縮減15.5%；今年上半年雖增4.3%，但因美中對峙及重建商機延後，展望尚非明朗。

財政部表示，歷來我國機械出口以銷往中港居多，占機械出口比重普遍在3成上下，近年受到中國機械產業崛起，與其進口替代影響，除滾珠軸承及傳動軸、生產半導體等機械維持成長外，其他項目多呈衰退，累計108至113年對中港出口下挫16.8%、占比亦降至23.7%。 而因美中貿易戰與「美國製造」回流影響，5年來對美機械出口擴增24.5%，113年占我機械外銷市場比重同步升至24.2%，首度超越中港。

另，生產半導體等機械出口市場則加速由中港轉向東協發展，有別於工具機外銷動能流失，受惠於半導體科技產業鏈需求帶動，及國內相關設備製造技術日漸精進，生產半導體等機械近年出口實績顯著增長，自102至111年出口金額連續10年創高，108年超越工具機，111年突破50億美元，此期間占總機械出口比重由6.4%升至17.8%，113年更達20.5%。

財政部表示，我國生產半導體等機械外銷市場長期以中港居首，106年占比曾高達5成6，近2年驟降至3成以下；近年在「中國+1」氛圍下，歐美與東亞國家競相前往東協投資，推升東協占比逾2成居次，並以銷往新加坡為大宗，對歐、美均在1成以上，前者又以荷蘭為主力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法