晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

中國低價競爭！我機械出口占比降至5.1％創新低

2025/07/24 15:51

財政部表示，受中國低價銷售、中止台灣部分機械產品優惠關稅等影響，我機械出口比重降至5.1%，為統計以來低點。（記者鄭琪芳攝）財政部表示，受中國低價銷售、中止台灣部分機械產品優惠關稅等影響，我機械出口比重降至5.1%，為統計以來低點。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部表示，受電子、資通等科技產品外銷高速擴張排擠，機械出口占總出口比重由民國90年代8.5%一路下滑，又受到中國低價銷售、中止台灣部分機械產品優惠關稅，以及歐洲景氣持續低迷等因素影響，113年機械雖仍居我第4大外銷貨類，但占出口比重降至5.1%，為統計以來低點。另，歷來我國機械出口以銷往中港居多、占比約3成，近年受到中國機械產業崛起，近5年對中港出口下挫16.8%、對美國則擴增24.5%，去年對美機械出口首度超過中港。

財政部統計處說明，我國機械出口與國際景氣高度連動，雖歷經美中貿易爭端、COVID-19疫情衝擊，但在各國競相發展半導體產業、推升相關製造設備需求下，機械出口於110至111年翻揚且接連創高。

但隨著全球經濟放緩、地緣政治風險、鄰近國家競爭等干擾，機械出口連續2年衰退，113年出口值241億美元，為近4年最低，較111年高點縮減15.5%；今年上半年雖增4.3%，但因美中對峙及重建商機延後，展望尚非明朗。

財政部表示，歷來我國機械出口以銷往中港居多，占機械出口比重普遍在3成上下，近年受到中國機械產業崛起，與其進口替代影響，除滾珠軸承及傳動軸、生產半導體等機械維持成長外，其他項目多呈衰退，累計108至113年對中港出口下挫16.8%、占比亦降至23.7%。 而因美中貿易戰與「美國製造」回流影響，5年來對美機械出口擴增24.5%，113年占我機械外銷市場比重同步升至24.2%，首度超越中港。

另，生產半導體等機械出口市場則加速由中港轉向東協發展，有別於工具機外銷動能流失，受惠於半導體科技產業鏈需求帶動，及國內相關設備製造技術日漸精進，生產半導體等機械近年出口實績顯著增長，自102至111年出口金額連續10年創高，108年超越工具機，111年突破50億美元，此期間占總機械出口比重由6.4%升至17.8%，113年更達20.5%。

財政部表示，我國生產半導體等機械外銷市場長期以中港居首，106年占比曾高達5成6，近2年驟降至3成以下；近年在「中國+1」氛圍下，歐美與東亞國家競相前往東協投資，推升東協占比逾2成居次，並以銷往新加坡為大宗，對歐、美均在1成以上，前者又以荷蘭為主力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財