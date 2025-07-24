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蘇姿丰好威！AMD終結英特爾伺服器 CPU 霸主地位

2025/07/24 16:48

AMD執行長蘇姿丰。（路透）AMD執行長蘇姿丰。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒披露，AMD 伺服器 CPU已搶到龐大的市場，目前市佔率躍升至 50%，已經與競爭對手英特爾不分軒輊，終結英特爾數十年的霸主地位。

《Wccftech》報導，AMD 今年在資料中心 CPU 領域佔據主導地位，成功蠶食英特爾很大一部分市場。AMD 的伺服器 CPU 產品線（以 EPYC 產品為主）憑藉其強大的效能吸引客戶，根據 PassMark 調查數據，AMD 伺服器 CPU 市佔率高達 50%。

報導稱，2017 年，AMD 伺服器 CPU 市占只有 2%，短短幾年，AMD 市佔就躍升到 50%，已經與競爭對手英特爾持平，AMD驚人的成長主要歸功 EPYC 伺服器 CPU 產品線具有競爭力。

報導認為，資料中心 CPU 強勁成長趨勢，主要來自 AMD 執行長蘇姿丰大舉投入及英特爾落後，客戶更願意在其資料中心部署 AMD 的產品，加上AMD 與台積電合作，為市場更優質的產品。

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