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大樹「和山光電」業者遭收押 高市府籲修法增列自動停工條款

2025/07/24 16:08

大樹和山光電開發案，業者涉違法施工遭收押。（高市府提供）大樹和山光電開發案，業者涉違法施工遭收押。（高市府提供）

〔記者蔡清華／高雄報導〕針對大樹區和山太陽光電開發涉違反水土保持法，地檢署聲押業者獲准，高雄市政府今（24）日表示，全力支持司法機關依法嚴辦、嚴懲違法，針對同類型違規情節重大開發案，建議中央修法增列自動停工條款及懲罰性處置機制，杜絕業者心存僥倖、違規施工。

水利局表示，本案是由中央主管機關審定水土保持規劃書後，市府水利局依法核定水土保持計畫，由於整地面積逾20公頃，依《水土保持技術規範》第202條規定，應分兩期施作。第一期整地面積約19.4公頃，經專業技師複查改善後，水利局於去年12月27日核發完工證明，並依法核准第二期約10.5公頃施作。

但今年第二期開工後，水利局多次查獲違規情事，除連續開罰令其停工，並在6月13日發現基地外圍有泥水外流，危害居民安全。

高市府主動於6月19日依《水土保持法》第33條第3項，將業者函送橋頭地方檢察署偵辦，並於6月23日正式廢止第二期水土保持計畫及施工許可。過去一個多月，水利局會同專業技師督導業者落實水保改善，及植生復原工作。市府經發局也公開宣示，業者若未依規改善水保、復原植生，逕向能源署申請核發電業執照，市府將依不予核轉竣工文件。

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