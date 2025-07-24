山寨幣季節來臨？趙長鵬建議觀察「這指數」

幣安（Binance）創辦人趙長鵬（CZ）。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕加密貨幣市場的「山寨幣季節（Altcoin Season）」是否重臨，近來引發外界好奇?對此，幣安創辦人趙長鵬（CZ）也做出回應，建議投資者可以注意加密數據提供商CoinMarketCap的 「山寨幣季節指數（Altcoin Season Index）」。

綜合媒體報導，山寨幣季節（Altcoin Season）是幣圈界的一個專用術語，指的是比特幣（Bitcoin） 以外的其他加密貨幣（山寨幣）普遍表現優於比特幣的一段時期。

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而CoinMarketCap 的「山寨幣季節指數」是用來衡量前100名山寨幣相對於比特幣的表現。當至少75%山寨幣價格跑贏比特幣，代表市場進入山寨幣季節；反之則屬比特幣季節。

近日，山寨幣季節指數已從7月初的27一度升至53–60區間，透露市場正從比特幣主導格局中過渡，也讓外界好奇山寨幣季節是否將回歸?

對此，幣安創辦人趙長鵬（CZ）週三（23日）在社交平台X發文表示，儘管不確定CoinMarketCap 上山寨季指數的準確性，但該指數確實在升高，同時也警告「FOMO（Fear of Missing Out，害怕錯過的意思）季即將到來」。

至於判斷是否進入山寨幣季節，可以從4個地方觀察，分別如下：

1.比特幣市佔率（Bitcoin Dominance）。當比特幣市佔率下降，意味著市場資金流向山寨幣。

2.山寨幣整體價格上漲，且超過比特幣漲幅。當市場上的大部分山寨幣開始上漲，並且漲幅明顯超越比特幣，就可能是山寨幣季節的開始。

3.山寨幣交易量。在山寨幣季節中，中心化交易所（CEX）和去中心化交易所（DEX）上的山寨幣交易量會顯著增加，許多新資金湧入市場。

4.社群與媒體討論度。當山寨幣相關話題在社群媒體與新聞平台頻繁出現，這可能是市場熱度升高的訊號。

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