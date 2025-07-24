川普最新關稅清單7國變高 巴西最慘

川普對巴西課徵高額關稅，巴西總統魯拉（左）強烈反彈。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普將於8月1日起向各國課徵對等關稅，近期陸續發出關稅信函，截至7月24日已公布25國關稅稅率，若與4月2日公布的數字比較，共有7國稅率被提高，巴西最慘，不僅遭美國課徵50%高額關稅，還比4月高出40個百分點。

川普在美東時間7日起陸續在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發布關稅信，以及關稅談判所敲定的稅率，截至7月24日，川普已公布25國關稅稅率。

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若與4月2日公布的數字比較，共有7國稅率被提高，若以稅率及提高幅度觀察，巴西最慘，美國對巴西課徵的關稅稅率高達50%，比4月還要高出40個百分點。

第二慘的是加拿大，川普對加拿大課徵35%關稅，比先前設定的25%還要高出10個百分點；歐盟的稅率也被川普提高10個百分點，稅率從20%升至30%，近日傳出美國及歐盟雙方正接近敲定一項協議，力拚在 8 月 1 日前敲定，將對大多數歐洲進口產品徵收 15% 關稅，作法類似川普與日本達成的關稅協議。

至於菲律賓、馬來西亞及汶萊目前被美國課徵的對等關稅稅率，都比4月高1-2個百分點，新稅率落在19至25%之間。

川普提高7國關稅稅率如下：

國家 舊稅率 新稅率 稅率變化（百分點） 巴西 10% 50% +40 加拿大 35% 25% +10 歐盟 20% 30% +10 墨西哥 25% 30% +5 菲律賓 17% 19% +2 馬來西亞 24% 25% +1 汶萊 24% 25% +1

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