晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

晶片驅動生醫與農業發展 國科會初估帶動14億元投資

2025/07/24 14:53

國科會今天在行政院會報告「晶片驅動產業創新再升級-生醫與農業領域推動成果」。（行政院提供）國科會今天在行政院會報告「晶片驅動產業創新再升級-生醫與農業領域推動成果」。（行政院提供）

〔記者鍾麗華／台北報導〕國科會今天在行政院會報告「晶片驅動產業創新再升級-生醫與農業領域推動成果」，國科會指出，運用我國成熟製程晶片產能，成功開發溫室授粉與採摘自主移動機器人、胸腔科自動導航機器人，並邁入商轉落地階段，初估相關晶片延伸產值達1億元，促進投資金額約14億元，已有初步成果。

行政院長卓榮泰在會中表示，「晶創台灣方案」是推動「人工智慧島、健康台灣」國政願景重要的關鍵基礎，透過晶片與AI關鍵技術，驅動產業創新及普惠應用。

卓揆指出，該報告案整合跨部會資源，推動半導體關鍵技術在生醫與農業領域落地應用，對發展精準健康與智慧農業具有關鍵性意義，並指示相關部會持續拓展應用場域，深化晶片技術的導入，讓科技創新真正貼近人民生活，帶動全民智慧生活圈。

國科會科技辦公室副執行秘書呂佩融說明，國科會提出我國半導體科技發展4大策略，「延續優勢」、「國際拓展」、「應用創新」、「永續調適」，期望讓台灣成為引領世界半導體發展的關鍵力量，並擴散應用在百工百業上，包含帶動生醫與農業的產業創新發展。

呂佩融解釋，國科會負責上游開發試製，透過產學研合作進行多重檢測生物晶片開發；經濟部負責中游研發試量產，發展新世代基因定序、植入式醫電等，建立研發到試量產的成功模式；農業部及衛福部負責下游法規及場域驗證，包含法規陪跑、人才培育，強調產品於終端落地銜接產業。

至於在實際推動成果方面，國科會表示，已將類比IC、邏輯IC、微元件IC、感測元件等晶片，著手開發癌症多重基因檢測生物晶片、早期心房顫動檢測晶片、巴金森氏症數位治療、禽舍管理機器人、植物病蟲害檢測、農漁畜產品藥物殘留檢測晶片等臨床檢測或民生應用。

對於階段成果的展現，副主委陳炳宇表示，目前晶創台灣計畫正持續推動中，生醫與農業領域推動成果只是眾多計劃中的其中1項，目前投入的預算金額大約是10.5億元，預計明年也會編列差不多預算規模持續投入，至於執行至今已18個月，成果初估相關晶片延伸產值達1億元，促進投資金額約14億元。

國科會說，推動過程中已有超過30家新創及中小企業參與，並串連約20所學研機構，形成完整產學研醫農創新生態圈。未來將持續透過法規陪跑、臨床實證及量產推動，串聯相關產業鏈，促使晶片成果落地產業，展現台灣晶片科技應用在百工百業的強勁實力與落地效益。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財