晶片驅動生醫與農業發展 國科會初估帶動14億元投資

國科會今天在行政院會報告「晶片驅動產業創新再升級-生醫與農業領域推動成果」。（行政院提供）

〔記者鍾麗華／台北報導〕國科會今天在行政院會報告「晶片驅動產業創新再升級-生醫與農業領域推動成果」，國科會指出，運用我國成熟製程晶片產能，成功開發溫室授粉與採摘自主移動機器人、胸腔科自動導航機器人，並邁入商轉落地階段，初估相關晶片延伸產值達1億元，促進投資金額約14億元，已有初步成果。

行政院長卓榮泰在會中表示，「晶創台灣方案」是推動「人工智慧島、健康台灣」國政願景重要的關鍵基礎，透過晶片與AI關鍵技術，驅動產業創新及普惠應用。

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卓揆指出，該報告案整合跨部會資源，推動半導體關鍵技術在生醫與農業領域落地應用，對發展精準健康與智慧農業具有關鍵性意義，並指示相關部會持續拓展應用場域，深化晶片技術的導入，讓科技創新真正貼近人民生活，帶動全民智慧生活圈。

國科會科技辦公室副執行秘書呂佩融說明，國科會提出我國半導體科技發展4大策略，「延續優勢」、「國際拓展」、「應用創新」、「永續調適」，期望讓台灣成為引領世界半導體發展的關鍵力量，並擴散應用在百工百業上，包含帶動生醫與農業的產業創新發展。

呂佩融解釋，國科會負責上游開發試製，透過產學研合作進行多重檢測生物晶片開發；經濟部負責中游研發試量產，發展新世代基因定序、植入式醫電等，建立研發到試量產的成功模式；農業部及衛福部負責下游法規及場域驗證，包含法規陪跑、人才培育，強調產品於終端落地銜接產業。

至於在實際推動成果方面，國科會表示，已將類比IC、邏輯IC、微元件IC、感測元件等晶片，著手開發癌症多重基因檢測生物晶片、早期心房顫動檢測晶片、巴金森氏症數位治療、禽舍管理機器人、植物病蟲害檢測、農漁畜產品藥物殘留檢測晶片等臨床檢測或民生應用。

對於階段成果的展現，副主委陳炳宇表示，目前晶創台灣計畫正持續推動中，生醫與農業領域推動成果只是眾多計劃中的其中1項，目前投入的預算金額大約是10.5億元，預計明年也會編列差不多預算規模持續投入，至於執行至今已18個月，成果初估相關晶片延伸產值達1億元，促進投資金額約14億元。

國科會說，推動過程中已有超過30家新創及中小企業參與，並串連約20所學研機構，形成完整產學研醫農創新生態圈。未來將持續透過法規陪跑、臨床實證及量產推動，串聯相關產業鏈，促使晶片成果落地產業，展現台灣晶片科技應用在百工百業的強勁實力與落地效益。

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