川普關稅對越南出口衝擊曝光！彭博：官方文件給出「此」驚人數字 這行業最慘

據越南政府內部評估顯示，如果美國總統川普宣佈提高關稅生效，其對美國的出口金額將下滑370億美元。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普高關稅對越南出口衝擊曝光！彭博報導，據越南政府內部評估顯示，如果美國總統川普宣佈提高關稅生效，其對美國的出口可能會下降3分之1，金額將下降370億美元（約新台幣1.08兆），其又以科技業打擊最大，預估下滑約150億美元（約新台幣4395億元）。

川普本月2日宣稱美國已和越南達成貿易協議，美國自越南進口的對等關稅將由4月初「解放日」列出的46%調降至20%，但仍高於協商期間暫時調降至10%的稅率。美國並對經越南轉運的貨品課徵40%關稅。

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彭博新聞社看到的1份提交給總理范明政顧問團的文件顯示，20%至40%的關稅將使出口收入削減多達370億美元，並打擊越南的大部分關鍵行業，包括電子、機械、服裝、鞋類和傢俱。

據1位熟悉估計的人士稱，這一數字假設越南的公司將承擔關稅的全部成本，他補充說，進口商可能需要承擔部分負擔。

該文件顯示，科技行業將面臨最大的打擊，預計出口將下降約150億美元，並指出關稅對電子供應鏈的可持續性構成直接風險。根據官方數據，越南去年對美國的出口總額約為1200億美元（約新台幣3.51兆）。

越南外交部沒有立即回應置評請求。

川普表示，美國將對經越南轉運的貨物徵收40%的關稅，此舉主要旨在遏制中國商品通過這個東南亞國家的改道。這使越南處於艱難的境地，因為中國是其最大的貿易夥伴，也是出口到美國Airpods和手機等商品中使用的進口零組件的主要來源。

美國尚未明確說明將如何確定轉運貨物以及如何應用40%的稅率。

越南的內部檔包含一些令人驚訝的直接語言，說明美國的關稅政策旨在控制中國。報告稱，川普正在將其用作限制中國快速發展並重建其地位的工具。

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