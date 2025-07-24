思科啟動「NPO資安共學計畫」 攜手資安院推動2類課程

思科攜手資安院啟動「NPO資安共學計畫」。（業者提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕網通設備大廠思科今天宣布，攜手國家資通安全研究院（資安院）啟動「NPO資安共學計畫」，導入「思科網路學院」教材與平台資源，協助台灣非營利組織（NPO）提升資安意識與初步防護能力。此計畫將於全台推動，期望透過跨界合作打造永續、可信賴的公益資安生態系，回應NPO面對日益複雜的數位風險挑戰。

思科與資安院舉辦「NPO資安共學計畫啓動儀式」，多位長官出席，包括數位發展部部長黃彥男、資安院院長林盈達、國家資通安全研究院主任​鄭瑋、思科全球資深副總裁暨全球創新長Guy Diedrich 、思科全球副總裁黃志明和思科台灣總經理林岳田。

請繼續往下閱讀...

隨著非營利組織在數位轉型中日益依賴科技，對資安防護的需求也逐漸浮現。然而，由於多數NPO未納入資安法規範，相關資源與訓練機會相對有限。因此，思科與資安院攜手推動本計畫，從2大方面共同推動NPO的資安能力。

第一項是資安課程。由思科提供課程內容與平台資源，資安院負責在地招募與社群經營。課程結合國際教材與在地實務，內容涵蓋個資保護、常見攻擊手法與風險應對，協助第一線成員即使沒有相關背景，也能建立基本的資安觀念與操作信心。

第二項是資安架構師課程。這是進階課程，針對關鍵人員設計，協助其在NPO組織中主導資安工作。課程內容包括如何設計具韌性的資安環境、管理事件應變，以及針對資源分配與基礎設施做出長遠決策。

思科表示，和資安院合作，雙方期望以「Cyber Skills for Good」為核心理念，讓資安教育從企業延伸至公益領域，強化台灣整體的數位韌性。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法