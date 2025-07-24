晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

第4大金控來了！台新新光資產規模8.58兆

2025/07/24 13:27

「台新新光金控」（2887）於今天（7月24日）正式合併，由董事長吳東亮（中）等主管代表進行啟動儀式。（記者王孟倫攝）「台新新光金控」（2887）於今天（7月24日）正式合併，由董事長吳東亮（中）等主管代表進行啟動儀式。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕「台新新光金控」（2887）於今天（7月24日）正式合併，這也是史上首宗金控合意合併案。根據金管會資料顯示，截至今年3月底，資產總額為8.58兆元，成為國內第４大金控。對此，台新新光總經理林維俊受訪表示，我們會在這個基礎上，繼續努力，尤其，這個還是要經營有成績，才會反映到股價，所以我們會努力往前衝，這也一直都是我們的目標，要一起努力，謝謝各位的支持。

「台新新光金控」今日舉行合併揭牌儀式，由台新新光金控董事長吳東亮、台新新光金控副董事長魏寶生、台新新光金控總經理林維俊、台新新光金控財務長賴昭吟等多位主管代表進行啟動儀式。根據統計，台新新光的資產規模已達8.58兆元，僅次於國泰金、富邦金與中信金。

媒體進一步詢問林維俊，台新新光合併後有沒有什麼第1個想要完成的目標或心願？他表示，今天下午3點半會有1個成立慶祝酒會，會有一些比較詳細的說明，跟各位媒體以及社會大眾說明，今天只是1個簡單的揭牌儀式；他強調，畢竟，經過了非常久的努力，能夠走到這1天，我們心裡都很高興。

此外，台新新光金表示，合併後躍升為臺灣第4大金控，服務千萬客戶、擁有逾百萬股東，體現企業共同願景與專業整合精神，致力打造具國際競爭力的全方位金融服務平台。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財