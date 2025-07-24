第4大金控來了！台新新光資產規模8.58兆

「台新新光金控」（2887）於今天（7月24日）正式合併，由董事長吳東亮（中）等主管代表進行啟動儀式。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕「台新新光金控」（2887）於今天（7月24日）正式合併，這也是史上首宗金控合意合併案。根據金管會資料顯示，截至今年3月底，資產總額為8.58兆元，成為國內第４大金控。對此，台新新光總經理林維俊受訪表示，我們會在這個基礎上，繼續努力，尤其，這個還是要經營有成績，才會反映到股價，所以我們會努力往前衝，這也一直都是我們的目標，要一起努力，謝謝各位的支持。

「台新新光金控」今日舉行合併揭牌儀式，由台新新光金控董事長吳東亮、台新新光金控副董事長魏寶生、台新新光金控總經理林維俊、台新新光金控財務長賴昭吟等多位主管代表進行啟動儀式。根據統計，台新新光的資產規模已達8.58兆元，僅次於國泰金、富邦金與中信金。

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媒體進一步詢問林維俊，台新新光合併後有沒有什麼第1個想要完成的目標或心願？他表示，今天下午3點半會有1個成立慶祝酒會，會有一些比較詳細的說明，跟各位媒體以及社會大眾說明，今天只是1個簡單的揭牌儀式；他強調，畢竟，經過了非常久的努力，能夠走到這1天，我們心裡都很高興。

此外，台新新光金表示，合併後躍升為臺灣第4大金控，服務千萬客戶、擁有逾百萬股東，體現企業共同願景與專業整合精神，致力打造具國際競爭力的全方位金融服務平台。

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