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buffet天王陳毅航翻轉餐飲業 明年掛牌上市

2025/07/24 12:45

以饗食天堂buffet崛起的饗賓集團旗下第6個buffet吃到飽品牌URBAN PARADISE，插旗台北信義區Dream Plaza購物中心5樓，饗賓總經理陳毅航（中）表示，今年旗下餐飲品牌全台總店數將衝破100家，年營收達120億元。（記者楊雅民攝）以饗食天堂buffet崛起的饗賓集團旗下第6個buffet吃到飽品牌URBAN PARADISE，插旗台北信義區Dream Plaza購物中心5樓，饗賓總經理陳毅航（中）表示，今年旗下餐飲品牌全台總店數將衝破100家，年營收達120億元。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕以饗食天堂buffet崛起的饗賓集團旗下第6個buffet吃到飽品牌URBAN PARADISE，插旗台北信義區Dream Plaza購物中心5樓，饗賓總經理陳毅航表示，今年旗下餐飲品牌全台總店數將衝破100家，年營收達120億元，饗賓也計劃明年掛牌上市。

陳毅航表示，饗賓去年底旗下品牌數共11個、店數85家，2024年合併營收105.7億元、年增23％，其中自助buffet餐廳營收占比逾70％。

URBAN PARADISE和饗泰多明天在Dream Plaza開幕，將是集團全台第90家、91家分店，年底前預計再展店10家，集團總店數將達101家。

饗賓將在下半年申請公開發行，明年第1季登錄興櫃，明年底前至後年上半年直接掛牌上市。

饗賓集團內部並已訂下2028年集團年營收目標將達到200億，另1個「200」的意義是，全台門市的店長和主廚年薪要達到200萬元，基層員工年薪達60萬元。

陳毅航強調，他希望改變餐飲業從1個高工時、高勞力的產業，翻轉成1個高價值、高待遇的產業。

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