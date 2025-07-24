抱緊黃金！WGC：「這國」主權基金比央行瘋狂 今年搶購黃金僅次於波蘭

WGC表示，亞塞拜然共和國國家石油基金今年搶購黃金僅次於波蘭央行。（美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕黃金再次成為全球金融戰略的中心，不僅對各國央行如此，對尋求對衝風險和保值的主權財富基金也加入購金行列，世界黃金協會表示，亞塞拜然共和國國家石油基金今年上半年購買35噸黃金，購買量僅次波蘭央行，其黃金總持量達已181噸，分析師預測，各國央行今年將再購買1000噸黃金，在買盤有力支撐下，將讓金價維持在每盎司3000美元以上。

《Investing》報導，世界黃金協會的EMEA高級分析師Krishan Gopaul週三在社交媒體上發文稱，亞塞拜然共和國國家石油基金（SOFAZ）在第2季度購買了16噸黃金。他說：「這使其上半年的淨購買量達到35噸，黃金總持有量達到181噸（幾乎占其總投資組合的29%）。」

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根據其投資政策，主權財富基金已達到其最大貴金屬允許倉位。

SOFAZ在黃金市場上極其活躍，今年迄今為止，其購金速度超過了大多數央行的行動。

今年上半年，只有波蘭購買黃金比SOFAZ多，截至5月，其官方儲備增加了67.2噸。

儘管亞洲大國央行已連續9個月積極購買黃金，但截至5月份，今年黃金購買量總計為16.9噸。

在今年上半年其他值得注意的買家中，土耳其央行購買了14.9噸黃金，哈薩克斯坦增加了14.7噸官方黃金儲備，捷克央行購買了9.2噸黃金，印度儲備銀行增加了3.42噸黃金持有量。

分析師認為，央行的持續買盤是金價的有力支撐，在宏觀經濟不確定之際增強了黃金的戰略吸引力。預計官方需求將支撐金價在每盎司3000美元以上。

儘管金價繼續在高位盤整，但上月公佈的調查顯示，各國央行預計將在未來12個月增加其黃金儲備。

世界黃金協會6月份表示，其年度央行黃金調查（Annual Central Bank Gold Survey）顯示，95%的受訪者預計未來12個月全球黃金儲備將增加。此外，43%的央行儲備經理表示，他們計劃今年增加各自的官方黃金持有量，高於去年調查的29%。

根據官方貨幣和金融機構論壇（OMFIF）6月份發佈的另1項調查，32%的央行計劃在未來12至24個月增加其黃金部位，這是過去５年來的最高水平。

分析師預計，各國央行今年將再購買1000噸黃金，這是過去３年每年都達到的水平。

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