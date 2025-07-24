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關稅談判開放內臟市場？朱立倫：國人反應會非常激烈

2025/07/24 12:20

國民黨主席朱立倫今天（24日）到汐止陪立委廖先翔站路口，被問到關稅談判開放內臟市場，朱立倫說，國人反應一定會非常強烈。（記者俞肇福攝）國民黨主席朱立倫今天（24日）到汐止陪立委廖先翔站路口，被問到關稅談判開放內臟市場，朱立倫說，國人反應一定會非常強烈。（記者俞肇福攝）

〔記者俞肇福／新北報導〕美國總統川普本週二（22日）宣布日本輸美產品關稅也由25％降至15％，行政院副院長鄭麗君正率隊在美國談判，國民黨主席朱立倫今天（24日）回應媒體可能「對美開放市場」時表示，如果開放美國「內臟」市場，國人的反應一定會非常的激烈。

新北市廖先翔罷免案26日投票，廖先翔與支持者一早在汐止大同路一段和新台五路口，向過往人車打招呼，尋求支持並投下不同意票。朱立倫8時30分左右也到場，與廖先翔等人在路口問候民眾。

朱立倫接受媒體聯訪時，有人提問美國川普總統在社群說，關稅如果要降低，就要開放市場。日本已經開放農產品市場，台灣是不是也要開放，以前討論過內臟問題，可能也在清單上面的看法。

朱立倫表示，對民進黨來說，這一次錯誤的戰略、策略，會讓我們犧牲非常的大。全世界沒有像我們一開始談判，甚至還沒有開始，就已經把台積電送到美國，198家企業到美國大肆的採買，大肆的投資，已經是王牌盡出。

他強調，如果再加上今天的關稅還是32％，還沒有談出來（新）結果，台灣將是面對最嚴峻的挑戰。如果開放了內臟進口，開放這些市場，他相信一定會對國人的健康（造成影響），及國人整個反應一定會非常的激烈。

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