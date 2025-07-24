放寬上限後首例 00922調高台積電權重

國泰台灣領袖50（00922）所追蹤「MSCI台灣領袖50精選指數」的指數，8月將調高台積電比重和大盤對齊。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕​國泰投信今宣布，國泰台灣領袖50（00922）所追蹤「MSCI台灣領袖50精選指數」的指數，8月將調高台積電比重和大盤對齊，成為台灣放寬ETF追蹤指數中單一成分股30%上限後，率先宣布指數規則調整的市值型ETF。

台股大盤的台積電權重約39.7%，而00922的台積電權重約31.50%，未來將調高台積電比重，以更對齊大盤。

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MSCI明晟公司昨日最新調整資訊指出，「MSCI台灣領袖50精選指數」採用每半年一次的定期審核制度，但為了順利過渡至新的規則，指數將與母指數-MSCI台灣指數最近一次例行性季度調整同步，並將於2025年8月27日收盤後正式生效。

「MSCI台灣領袖50精選指數」官方指數編製手冊中新增說明提到，因應2025年5月金管會規定放寬，將依循《臺灣證券交易所股份有限公司認可指數股票型基金之發行人及標的指數資格應行注意事項》，參照台灣加權指數中的最大成分股權重作為上限設定，指數會進行權重上限調整，此變更將於2025年8月實施。國泰投信表示，這意謂著00922最大成分股台積電權重將進一步提高。

00922基金經理人蘇鼎宇特別分享了「精準市值」的重要性，主因市場上較早成立的市值型ETF並無權重限制，常見最大成分股占比過半的情況，除了使ETF分散性的優勢降低外，也較無法真實反映台股大盤的表現；而近期也有所謂主動式的市值型ETF，因法令規範單一個股上限為10%，有時難免出現無法跟上大盤表現的情況。

他指出，此次MSCI公司率市值型指數之先，提高台積電至對齊大盤，使00922的成分股配置，與台股大盤更加貼近，精準契合想要追逐大盤績效的投資人需求。

國泰投信ETF研究團隊說明，00922目前股價約21元，除聚焦台股大市值、流動性佳的50檔領袖級企業，也因為便宜好入手，容易累積存股張數，成為市值型市場的熱門黑馬，今年5月宣布調降經保費後，未來隨著ETF規模擴大，經理費也會越降越低，有利長期投資。#

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