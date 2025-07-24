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焦點股》正新：外資連5買 股價重啟漲勢

2025/07/24 11:13

正新（2105）重啟漲勢，今天股價漲幅一度逾2%。（記者楊雅民攝）正新（2105）重啟漲勢，今天股價漲幅一度逾2%。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕正新（2105）受台美對等關稅影響小，且中國廠調整生產線避開價格戰，外資已連續5天買超，帶動正新股價重啟漲勢，今天股價漲幅一度逾2%，截至10:55分，股價暫報42.35元、漲幅1.68%、成交量逾4500張。

正新6月營收74.53億元，年減8.59%；累計1-6月營收461.12億元，年減4.15%。

正新因應中國市場轉變，旗下廈門廠改以生產兩輪車胎為主，避開已陷入價格戰紅海的大卡客車胎市場，正新機車胎要拚全球第一的目標。

印度廠原廠（OE）機車胎產能滿載，主要交貨給當地機車廠印度英雄，及山葉、本田、鈴木等日系機車廠，印度廠預定明年可賺錢。

正新印尼廠的機車胎產能也快滿載，主要供應馬來西亞、泰國等國的機車廠客戶。

在汽車胎領域，正新的瑪吉斯HP6輪胎為BMW選為全新世代1系列德國原廠配套配胎，展現瑪吉斯在高端車用市場配套實力。

正新將成立「賽車小組」，希望做高端輪胎開發，提升產品附加價值，進而提升獲利能力。

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