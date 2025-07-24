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蘇姿丰曝台積電美國廠生產晶片貴「這麼多」 大喊值得

2025/07/24 11:06

蘇姿丰透露，台積電（2330）位於亞利桑那州廠房所生產製造的晶片，比台灣生產的成本「高出5%-20%」，但是值得。（圖取自蘇姿丰X帳號）蘇姿丰透露，台積電（2330）位於亞利桑那州廠房所生產製造的晶片，比台灣生產的成本「高出5%-20%」，但是值得。（圖取自蘇姿丰X帳號）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電（2330）美國廠生產晶片比台灣貴多少?晶片大廠超微（AMD）是台積電大客戶之一，該公司執行長蘇姿丰（Lisa Su）給答案，她透露，台積電（2330）位於亞利桑那州廠房所生產製造的晶片，比台灣生產的成本「高出5%-20%」，但是值得。

外媒報導，蘇姿丰23日出席在華盛頓舉行的AI大會活動，接受彭博電視訪問強調，如果跟台灣廠生產的晶片相比較，類似晶片在美國生產成本會貴5~20%。她說，AMD預計會在今年底前拿到第1批在台積電亞利桑那州廠生產製造的晶片。

蘇姿丰並表示，這筆額外付出成本是值得的，因為這有助AMD分散晶片的關鍵供應來源，這可讓業界不會像疫情期間易受到供應鏈干擾的問題。

AMD日前也宣布，專為中國設計的「MI308」AI GPU很快就能恢復出貨，美國商務部準備重新檢視該公司申請的出口執照。AMD計畫在執照核准後立刻開始出貨。因AI晶片出口禁令，AMD之前曾宣布需認列8億美元費用。

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