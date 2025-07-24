中媒也認證！「DeepSeek 跌落神壇了」登熱搜第一

相關關鍵詞「半年不到 DeepSeek 已跌落神壇」登上百度熱搜榜首。（取自百度）

高嘉和／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕曾被譽為中國AI界新星的 DeepSeek，如今卻遭遇了前所未有的滑鐵盧。根據中國知名移動數據平台QuestMobile最新發布的《2025年第二季度AI應用價值榜》顯示，DeepSeek的月均下載量暴跌高達72.2%，從巔峰時的八千多萬人次，慘跌至目前的兩千多萬，引發中國媒體關注，有媒體更直言：「半年不到，DeepSeek已跌落神壇」。

儘管不少中國媒體試圖為DeepSeek緩頰，將問題歸因於「轉向第三方平台」和「堅持開源路線」等因素，但對於這樣的暴跌幅度，仍讓外界質疑其能否穩住原本的發展勢頭。

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中媒報導指出，許多用戶早已不再使用官方版本，轉而投向更快速、更穩定的第三方平台。DeepSeek官方平台被詬病「生成速度慢、性能不穩」，讓不少用戶在等待過程中，乾脆轉投其他競品。即便DeepSeek採取全免費、全開源策略，被視為推動中國大模型產業的重要角色，卻也因此失去一定的商業競爭力。

奇虎360創辦人周鴻禕也針對此現象發表看法，認為DeepSeek創辦人梁文鋒是個有夢想的技術人，目標並非App市場，而是希望在 AGI（通用人工智慧）領域打出一片天。然而在市場現實的壓力下，這樣的長遠理想短期內難以支撐平台用戶數與影響力。

除了平台體驗不佳外，DeepSeek回應速度慢、頻繁出錯，也成為其流失用戶的重要原因。有用戶反映，專業問題得到的回答常出現錯誤，且一旦互動次數變多，系統便容易「離題」，無法維持問題焦點。「碰上緊急任務還得等半天，其他家AI早就給答案了」，一位中國網友如此表示。

自從DeepSeek去年爆紅後，中國內部競爭對手並未停下腳步。百度、阿里、字節、MiniMax 等公司皆持續加快模型更新頻率，技術和服務不斷優化。雖然 DeepSeek 曾於今年5月推出 R1 版本更新，但在業界看來「吸引力與誠意皆不足」。

中媒報導指出，DeepSeek的短暫輝煌與急速退潮，不僅反映大模型產業的高度競爭性，也再次證明「紅得快，不代表站得久」。中國媒體也承認，即便有技術突破，也需要持續創新與商業生態的完善，否則難以撐過「內卷」競爭與用戶忠誠考驗。

今日中國網路關於DeepSeek的討論非常熱烈，相關關鍵詞「半年不到 DeepSeek 已跌落神壇」更登上百度熱搜榜首，顯示這起事件在中國社群中引發廣泛關注與討論。

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