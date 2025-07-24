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川普關稅威脅奏效 澳洲對美牛貿易壁壘應聲倒下

2025/07/24 10:55

澳洲過去以生物安全為由，禁止進口在美國屠宰、但出生地為加拿大或墨西哥的牛隻。圖為美國市售牛肉商品。（法新社資料照）澳洲過去以生物安全為由，禁止進口在美國屠宰、但出生地為加拿大或墨西哥的牛隻。圖為美國市售牛肉商品。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕法新社報導，澳洲政府24日宣布，將解除對美國牛肉進口的長年貿易障礙，化解與美國總統川普政府之間的貿易爭端。此舉有助緩解華府4月施加10％報復性關稅後的雙邊緊張，也被視為澳洲對「解放日關稅」（Liberation Day Tariffs）的具體回應。

澳洲長年以嚴格的生物安全規範為由，禁止進口來自美國的牛肉，尤其是屠宰於美國、但出生地為加拿大或墨西哥的牛隻。美方則批評這些規定構成不公平貿易。川普今年4月公開點名澳洲，指控對美國牛肉設限，卻每年對美出口數十億美元的牛肉。

為避免10％報復性關稅衝擊澳洲出口市場，澳洲農業部24日宣布，經重新審查後，認定美國已加強屠宰與溯源等防疫管控措施，符合澳洲生物安全要求，因此決定解除剩餘禁令。

農業部長柯林斯（Julie Collins）表示，美方的風險管理措施已令澳洲「滿意」，因此不再限制牛肉進口。她指出：「澳洲支持開放與公平的貿易政策，我國牛肉產業正是其中最大受益者。」

澳洲自2003年「狂牛症」爆發後全面中止美牛進口，儘管在2019年已逐步恢復部分進口，但仍對部分出生地不在美國的牛隻實施限制。此次全面解禁，也代表相關措施歷時逾20年正式落幕。

川普在最新回應中不再批評澳洲，改口稱澳洲人「是很棒的人」，並強調美澳長期為堅實盟友。他4月曾不滿表示：「他們不接受我們的牛肉，卻把他們的肉賣給我們幾十億美元。」

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